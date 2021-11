Borussia Dortmund: Aufatmen bei den Fans – SEINE Worte lassen hoffen: „Gibt keinen besseren Verein“

Im Juli 2020 wechselte er mit nur 17 Jahren zum Bundesligisten. Seitdem etablierte er sich nicht nur zum Stammspieler, sondern auch zum Führungsspieler bei Borussia Dortmund.

Die Rede ist von Jude Bellingham, der jetzt Borussia Dortmund ein Liebesgeständnis macht. Vor allem den BVB-Fans dürften diese Worte besonders gefallen.

Jude Bellingham erklärt, wie sehr er sich bei Borussia Dortmund wohl fühlt. Foto: IMAGO / Uwe Kraft

Borussia Dortmund: Aufatmen bei den Fans – SEINE Worte lassen hoffen

In der Sky-Doku „JB22 – Dormunds Überflieger“ über Jude Bellingham zeigt sich der Youngster vom BVB angetan. „Ich war noch nie in einem Team, das so gut zu mir passt“, sagte er. Der Verein, das Team und darüber hinaus noch die Fans, die die Mannschaft nach vorne peitschen. Es fühle sich so gut an, so der inzwischen 18-Jährige.

Worte, die die Anhänger der Schwarz-Gelben sicherlich gerne hören. Sicherlich sind viele Top-Klubs auf die starken Leistungen von Bellingham aufmerksam geworden und würden in Zukunft den ein oder anderen Angriff wagen, um den Engländer zu verpflichten.

Aber der BVB-Star erklärt: „Hier bei Borussia Dortmund ist es der perfekte Ort, etwas über dein Handwerk und das Spiel zu lernen.“ Zur Corona-Zeit hat die Borussia 25 Millionen Euro für ihn ausgegeben. Damals sagte er nach seiner Verpflichtung, dass „es keinen besseren Verein auf der Welt gibt, wenn es darum geht, junge Talente rauszubringen und sie für das nächste Level zu entwickeln. Ich will mich hier weiterentwickeln und etwas zurückgeben, indem ich Titel und Spiele gewinne.“

BVB-Star Bellingham fühlt sich in Dortmund wohl

Mit dem DFB-Pokal in der vergangenen Saison ist ihm das bereits geglückt. „Wenn man einmal auf den Geschmack gekommen ist, will man solche Titel immer wieder gewinnen“, sagt Bellingham, der den Pokal dieses Jahr gleich wieder holen möchte.

Jude Bellingham ist aus der Startelf von Borussia Dortmund nicht mehr wegzudenken. Foto: IMAGO / Jan Huebner

Am liebsten gemeinsam mit den Fans. „Ich habe mit Marco darüber gesprochen, wie es ist, mit den Fans zu feiern.“ „Der Platz ist der vielleicht einzige Ort, an dem ich mich rundum wohl fühle“, erzählt Jude Bellingham in der Doku.

Das hat er immer wieder gezeigt. Bellingham ist aus der Startelf nicht mehr wegzudenken und spielt mit seinen 18 Jahren schon wie ein Routinier. Für die starken Leistungen wurde er mit Nominierungen für die englische Nationalmannschaft belohnt. Sein Vertrag bei der Borussia läuft noch bis 2025. Nach solchen Worten erhofft sich der ein oder andere BVB-Fan, dass Bellingham sogar noch länger bleibt. (oa)