Borussia Dortmund: Neue Details zum Bynoe-Gittens-Schock – sie lassen Böses erahnen

Die Nachricht traf Borussia Dortmund sehr. Ausgerechnet im Saison-Endspurt müssen die Schwarzgelben auf Mega-Talent Jamie Bynoe-Gittens verzichten. Der Youngster ist bereits operiert worden, wird dem BVB somit mehrere Monate fehlen.

Es ist bereits die zweite Operation für das Juwel von Borussia Dortmund. Beide Male war es die Schulter, die ihn lange Zeit einsatzunfähig machte. Vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (13. Mai, 18.30 Uhr) enthüllt Cheftrainer Edin Terzic neue Details zur Verletzung des Profis.

Borussia Dortmund: Neue Details zum Bynoe-Gittens-Schock

Mit 18 Jahren ist die Verletzungshistorie von Jamie Bynoe-Gittens schon jetzt leider zu lang. 2021 zog er sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zu und fehlte Borussia Dortmund monatelang. Rund fünf Monate später folgten Schulterverletzungen, die ihn lange außer Gefecht setzten.

Das Talent hatte sich am 5. Spieltag gegen die TSG Hoffenheim (1:0) an der linken Schulter verletzt und wurde im Anschluss operiert. Im Zuge dessen verpasste er von September 2022 sämtliche Pflichtspiele bis zur WM-Pause. Nach seinem Comeback im Januar 2023 arbeitete er sich ins Team zurück – bis die Probleme im Revierderby gegen Schalke 04 (2:2) im März wieder auftraten.

Am Mittwoch (10. Mai) berichtete die „Bild“ dann, dass Bynoe-Gittens sich erneut an der Schulter verletzt habe und operiert werden muss. Vor dem Gladbach-Duell bestätigte Edin Terzic die Hiobsbotschaft. So sei der Youngster, der „einzige Spieler, der für das Spiel ausfallen wird. Er ist letzte Woche nach der Pressekonferenz vor dem Wolfsburg-Spiel im Training leider auf die Schulter gefallen und wurde dann operiert. Die OP ist gut verlaufen. Dementsprechend gucken wir da jetzt nach vorne und hoffen, dass wir ihn als Gruppe den nötigen Halt geben“, so der BVB-Coach. Er erzählte in einem Nebensatz, dass es sich dieses Mal um die rechte Schulter handelt.

BVB monatelang ohne Juwel Bynoe-Gittens

Als Bynoe-Gittens an der linken Schulter operiert wurde, fiel er von Anfang September bis Ende November aus. Eine ähnliche Ausfallzeit befürchtet Borussia Dortmund nun dieses Mal für die andere Schulter. „Er wird uns in den nächsten Wochen und Monaten nicht zur Verfügung stehen“, sagt Terzic.

Im Meisterschaftsrennen gegen den FC Bayern wird das Offensivtalent, das in der laufenden Saison auf 20 Pflichtspiele (drei Tore, eine Vorlage) kommt, nicht mehr mithelfen können. Drei Spieltage vor dem Ende liegt der BVB nur einen Punkt hinter dem deutschen Rekordmeister FC Bayern. Dortmund muss neben dem Borussen-Duell gegen Gladbach noch gegen den FC Augsburg (21. Mai) und Mainz 05 (27. Mai) ran. Die Münchener bekommen es mit Schalke, Leipzig und Köln zu tun.