Borussia Dortmund: Beinbruch! Horrorverletzung von BVB-Star kommt ans Licht

Die Leidenszeit von Giovanni Reyna will einfach kein Ende nehmen. Seit nunmehr zwei Jahren schlägt sich das Juwel von Borussia Dortmund durch ein tiefes Tal. Sein nächster Einsatz steht noch in den Sternen – schließlich verpasste er beim BVB die komplette Vorbereitung.

Aber warum eigentlich? Seine Länderspiel-Verletzung tat der US-Verband erst als Kleinigkeit ab, dann weigerte Borussia Dortmund sich mit Händen und Füßen, die Diagnose zu nennen. Nun kommt heraus: Die „Beinverletzung“, die Reyna seit Monaten außer Gefecht setzt, war nicht weniger als ein Knochenbruch!

Borussia Dortmund: Reyna erlitt Beinbruch

„Hey, Gio!“, twitterte der BVB ganz unaufgeregt, als der Youngster kürzlich ins Mannschaftstraining zurückkehrte. Eigentlich ein großer Moment nach langer Abstinenz. Doch die jüngere Geschichte des Juwels hat gelehrt, vorsichtig mit Euphorie zu sein. Zu oft machte man sich Hoffnung, zu oft wurde sie brutal zerstört.

+++ Borussia Dortmund: Last-Minute-Abgang? Top-Klub buhlt um BVB-Star +++

Reyna steckt mit gerade einmal 20 Jahren in einem düsteren Kapitel, das nun schon zwei Jahre anhält. Eine schwerwiegende Muskelverletzung bei der Nationalelf warf ihn im September 2021 aus der Bahn, brach nach monatelanger Reha wieder auf. Nach einer schallenden Ohrfeige mit anschließendem Eklat bei der WM kam Reyna auch zurück in Dortmund nicht in Tritt und verletzte sich nach einer mauen Rückrunde prompt erneut.

BVB verschwieg Beinbruch

Was genau er sich bei der Nations League zugezogen hatte, blieb ewig unklar. Der US-Verband sprach von einer Wadenverletzung, niemand rechnete mit einem längeren Ausfall. Doch beim Trainingsstart nach dem Urlaub fehlte Giovanni Reyna noch immer. Und zur PR-Tour durch sein Heimatland auch. Und zum Ligastart immer noch. Trotz aller Nachfragen weigerte sich Borussia Dortmund standhaft zu sagen, was Reyna hat.

Nun ist es dennoch durchgesickert. Und es erklärt einiges. Die „Beinverletzung“, wie der BVB sie seit Monaten kryptisch nennt, ist in Wahrheit ein Beinbruch. Das berichtet das US-Sportportal „Sporting News“ und die „Ruhr Nachrichten“ übereinstimmend.

Mehr News:

Genauer: Ein Bruch des Wadenbeins kostete ihn die gesamte Vorbereitung – und wird ihn wohl auch noch einige Zeit beschäftigen. Gerade zurück im Training, hat der 20-Jährige noch sehr viel aufzuholen, bevor er eine ernsthafte Alternative für die BVB-Offensive ist.