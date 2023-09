Borussia Dortmund: Last-Minute-Abgang? Top-Klub buhlt um BVB-Star

Seit Freitag (1. September) um 18 Uhr ist das Transferfenster in Deutschland geschlossen. Borussia Dortmund und die anderen Vereine haben also nur noch die Möglichkeit, vereinslose Spieler unter Vertrag zu nehmen. Doch in mehreren anderen Ligen ist die Wechselperiode noch nicht beendet.

So etwa in Belgien. Ein Top-Klub will nämlich jetzt auf den letzten Drücker einen Profi von Borussia Dortmund verpflichten. Ob der BVB da zusagen wird? Schließlich kann der Vizemeister keinen Ersatz holen – lediglich vertragslose Akteure wären möglich.

Borussia Dortmund: Top-Klub buhlt um BVB-Star

Zu den Ländern, in dem Spieler noch transferiert werden können, zählt Belgien. Dort wird jetzt plötzlich Thorgan Hazard von Borussia Dortmund wieder ein Thema. Demnach befindet sich der Belgier im Gespräch mit dem RSC Anderlecht, der noch bis Mittwoch (6. September) neue Spieler verpflichten kann, berichtet der Insider Florian Holsbeek auf „X“ (ehemals Twitter).

Details zum möglicherweise bevorstehenden Wechsel gibt es zwar noch keine, doch geht die Tendenz dahin, dass der Transfer über die Bühne gehen könnte. Für die Dortmunder wäre es die letzte Möglichkeit, für Hazard noch eine Ablöse zu kassieren. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft nämlich nur noch bis zum 30. Juni 2024. Das Risiko ist zu groß, dass er im kommenden Sommer den Verein ablösefrei verlassen könnte.

Der 30-Jährige kam in der frisch gestarteten Saison lediglich beim 1:0-Sieg gegen den 1. FC Köln zum Einsatz, saß aber beim schwachen 1:1-Unentschieden gegen den VfL Bochum und beim enttäuschenden 2:2-Remis gegen den 1. FC Heidenheim nur auf der Bank.

Lässt der BVB Hazard ziehen?

Daher wäre ein Abgang für alle Seiten positiv. Bei Borussia Dortmund hat Hazard, sofern es nicht mehrere Ausfälle gibt, keine Zukunft unter Cheftrainer Edin Terzic. Somit würde er die meiste Zeit nur auf der Bank oder auf der Tribüne die Partien verfolgen.

Bei einem Last-Minute-Wechsel kann der BVB allerdings keinen Ersatz mehr holen. Lediglich vereinslose Spieler, die Sportdirektor Sebastian Kehl als wichtige Verstärkung sieht, könnten kommen. Das wäre allerdings eher unwahrscheinlich.

Eine große Ablöse werden die Dortmunder zwar nicht einkassieren, allerdings würde mit Hazard ein weiterer Spieler mit einem hohen Gehalt den Verein verlassen.