Borussia Dortmund: Alptraum! Schicksals-Saison von BVB-Juwel startet katastrophal

22 Einsätze in der Bundesliga, sieben Tore, zwei Vorlagen – die Statistiken der abgelaufenen Spielzeit lassen sich eigentlich sehen, dennoch war es in Wirklichkeit keine zufriedenstellende Saison für Giovanni Reyna von Borussia Dortmund. Nur vier Mal stand er in der Startelf, immer wieder plagten ihn kleiner muskuläre Probleme.

Die fünfte Saison bei Borussia Dortmund wird für Giovanni Reyna eine Schicksals-Saison. Der 20-Jährige wartet auf den vollständigen Durchbruch, doch die Voraussetzungen sind denkbar schlecht. Der Pechvogel des BVB ist verletzt – schon wieder!

Borussia Dortmund: Reyna vom Pech verfolgt

46 Spiele absolvierte Gio Reyna 2020/2021, stand dabei fast immer in der Startelf – von so einer Spielzeit kann der US-Boy aktuell nur träumen. In der Saison 2021/2022 war von mehreren schweren Verletzung geplagt und auch in der vergangene Spielzeit warfen ihn kleinere Blessuren immer wieder zurück. Reyna hat den Anschluss verpasst, ist weit weg von einem Stammplatz. Sogar über eine Leihe soll der BVB nachgedacht haben.

In der kommenden Saison wollte Reyna nun endlich wieder angreifen, doch wie soll es auch anders sein: Der 20-Jährige wird wieder einmal vom Verletzungspech verfolgt. Beim Sieg der CONCAF Nations League legte er noch beide Treffer vor, tankte ordentlich Selbstvertrauen.

Reyna hätte bestens gelaunt in die Vorbereitung starten können, hätte er sich im Nations-League-Finale nicht eine Fußverletzung zugezogen. Der Angreifer verpasste große Teile der Vorbereitung, trainierte nur individuell und konnte sich den heimischen Fans bei der US-Reise des BVB nicht auf dem Platz zeigen.

Reyna verpasst Saisonstart

Eine Woche vor dem Saisonstart wartet Borussia Dortmund immer noch auf sein Comeback. Reyna trainiert nach Angaben der „Ruhr Nachrichten“ immer noch individuell, ist für das anstehende DFB-Pokal-Spiel gegen den TSV Schott Mainz (12. August, 15.30 Uhr) noch keine Option.

Sein Vertrag bei Borussia Dortmund läuft noch bis 2025. Der 20-Jährige spielt in dieser Saison also auch um seine Zukunft bei Schwarzgelb. Das Wichtigste für ihn wäre, wenn er endlich verletzungsfrei bleibt. Es ist dem Jungen zu Wünschen…