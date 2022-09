Borussia Dortmund heiß auf Offensiv-Talent – selbst Barca-Coach Xavi staunt

Ist Borussia Dortmund auf der Suche nach neuen Offensiv-Talenten etwa in Australien fündig geworden?

Doch um das Juwel zu überzeugen, muss sich Borussia Dortmund gegen zahlreiche andere Interessenten durchsetzen. Besonders Barca-Coach Xavi ist von dem 18-Jährigen beeindruckt

Borussia Dortmund jagt Offensiv-Talent

Die Rede ist von Garang Kuol, der am vergangenen Dienstag erstmals für die australische Nationalmannschaft berufen worden ist und das einen Tag vor seinem 18. Geburtstag. Ereignisreiche Wochen liegen hinter dem Australier und es könnte auch ereignisreich weitergehen.

Denn wie „Sky Sports“ berichtet, sollen einige europäische Top-Klubs Interesse an ihm haben. Darunter zählt auch Borussia Dortmund. Große Konkurrenz bekommt der BVB aus der Bundesliga. Denn zu den weiteren Interessenten gehört der VfB Stuttgart.

An Garang Kuol (hier am Ball) sind zahlreiche Klubs aus Europa interessiert. Darunter auch der BVB. Foto: IMAGO / AAP

Was für die Schwaben zum Vorteil werden könnte: Kuols älterer Bruder Alou spielt bereits beim VfB.

BVB an Australier interessiert – sogar Xavi ist beeindruckt

Allerdings soll es einen anderen Favoriten geben, bei dem Kuol unterschreiben könnte. Dem Bericht nach soll das Offensiv-Talent bereits Gespräche mit Premier-League-Klub Newcastle United geführt haben. Anderen Medien zufolge soll der Australier bereits eine Einigung mit den Magpies erzielt haben, laut „Sky Sports“ ist das jedoch nicht der Fall.

+++ Borussia Dortmund: Nach Monaten der Ungewissheit – ER ist nun endlich erlöst +++

Der BVB müsste also noch viel Überzeugungsarbeit leisten, um den Offensivspieler zu gewinnen, an dem zudem auch noch Ajax Amsterdam interessiert sein soll. Noch bis 2024 ist Kuol a die Central Coast Mariners in Australien gebunden. In der abgelaufenen A-League-Saison traf der 18-Jährige in acht Spielen gleich viermal.

Mehr News zum BVB:

Borussia Dortmund: Kehl spricht über Haller – „Sehr positiv“

Marco Reus: Verletzungsdrama! Jetzt meldet sich der BVB-Star

BVB: Kehl packt über Verhandlungen aus – „Kriegen das schon hin“

In der Sommerpause zeigte Kuol sein Talent, als der FC Barcelona gegen eine All-Star-Auswahl der australischen Liga spielte. Von der Leistung des Talents zeigte sich FCB-Trainer Xavi beeindruckt.

+++ Borussia Dortmund: Was war denn da los? BVB-Spieler blamiert sich bis auf die Knochen +++

„Er hat das wirklich gut gemacht. Er hat viele Chancen kreiert und hätte auch selbst fast getroffen. Mit 17 Jahren ist das unglaublich“, so die Klublegende.