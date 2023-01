Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star in tiefer Trauer – bei der Reaktion seines Klubs muss er weinen

Emre Mor ist in tiefer Trauer. Das einstige Juwel von Borussia Dortmund musste sich vor einigen Tagen von einem treuen Weggefährten trennen. Nach vielen gemeinsamen Jahren ist sein Hund Rambo gestorben.

Die Enttäuschung bei Borussia Dortmund, der misslungene Neustart in Spanien und die abenteuerlichen Reisen durch halb Europa – bei jedem Karriere-Schritt war Rambo dabei. Doch Emre Mor muss nicht allein sein. Sein Verein Fenerbahce machte ihm ein Geschenk, dass ihm die Tränen in die Augen trieb.

Borussia Dortmund: Ex-Juwel Emre Mor trauert um seinen Hund

So viele Jahre ging er mit seinem Herrchen durch Dick und Dünn. Die Laufbahn von Emre Mor hatte schon jetzt viele Höhen und Tiefen – Rambo erlebte sie alle mit. Nun ist der Hund des Ex-BVB-Talents gestorben.

„Ich werde dich für immer lieben“, postete Mor am 21. Januar, wenige Stunden nach dem Tod des treuen Gefährten. Wie tief die Trauer über den Verlust ist, zeigte sich nun einige Tage später. Fenerbahce, der aktuelle Klub des 25-Jährigen, sorgte mit einer Überraschung für große Emotionen.

Fenerbahce sorgt mit Geschenk für Tränen

Als Trost schenkte der Verein aus Istanbul Emre Mor einen Labrador-Welpen. Als er ihm am Trainingszentrum in den Arm gedrückt wird, schießen Mor die Tränen in die Augen. Später bedankte sich der Edeltechniker auch bei Instagram für das Geschenk. „Was für ein Gefühl, ich danke euch sehr“, schreibt er.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mor erklärt aber auch: „Es wird den Schmerz über den Verlust meines alten Jungen Rambo nicht stoppen. Er wird immer in meinem Herzen sein, ich vermisse ihn und werde ihn für immer lieben. Das ist kein Ersatz. Aber für mich ist es ein Zeichen, dass das Leben weitergeht.“

Mehr aktuelle News:

Und in Richtung seines neuen Weggefährten fügt er an: „Willkommen in deiner neuen Familie.“