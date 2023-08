Borussia Dortmund: Ex-Juwel erlebt größten Moment seiner Karriere

Der DFB-Pokal hat seine ersten Überraschungen schon gleich am Freitag (11. August) geliefert und mittendrin war auch ein Ex-Juwel von Borussia Dortmund. Für ihn war es eines der größten Abende seiner Karriere. Die Rede ist von Abu-Bekir Ömer El-Zein.

Mit dem SV Sandhausen ist das frühere BVB-Talent in die 2. Runde des DFB-Pokals eingezogen. Gegen Hannover 96 siegten die Sandhäuser im Elfmeterschießen – und El-Zein wurde zum entscheidenden Mann.

Borussia Dortmund: Ex-Juwel wirft Hannover raus

Als Underdog war Drittligist Sandhausen in die Partie gegen Hannover 96 gegangen und zunächst sah es auch so aus, als würde das Spiel seinen erwarteten Verlauf nehmen. Louis Schaub (27.) und Marcel Halstenberg (43.) schossen die Gäste in Führung. In der Nachspielzeit der 1. Hälfte verwandelte dann aber Rouwen Hennings einen Elfmeter zum 1:2-Anschlusstreffer. In der 77. Minute folgte der Ausgleich durch ein Eigentor von Arrey-Mbi.

+++ Borussia Dortmund: Transfer vom Tisch – BVB-Fans müssen sich von Wunschtraum verabschieden +++

Als Cedric Teuchert in der 82. Minute zur erneuten Führung für Hannover traf, schien die Partie entschieden. Nur vier Minuten später köpfte dann allerdings Tim Knipping zum erneuten Ausgleich ein. In der Verlängerung war Sandhausen drauf und dran, das Spiel zu entscheiden, doch schließlich ging es ins Elfmeterschießen – und dort hatte Ex-BVB-Juwel El-Zein dann seinen Auftritt.

El-Zein verwandelt entscheidenden Elfmeter

Nach dem Max Besuschkow und Sebastian Ernst für Hannover bereits verschossen hatten und alle Sandhäuser Schützen erfolgreich waren, trat El-Zein an. Er blieb cool, setzte den Ball in die Maschen und ließ sich feiern. Sandhausen wirft Hannover aus dem DFB-Pokal raus.

Für El-Zein war es ein ganz besonderer Moment in seiner noch jungen Karriere. 2022 wechselte er aus der Jugend von Borussia Dortmund zum SV Sandhausen. Der große Durchbruch blieb ihm bislang verwehrt. In seiner ersten Saison kam er auf 14 Einsätze und zwei Vorlagen, in diesem Jahr sollen es mehr werden.