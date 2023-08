Borussia Dortmund: Transfer vom Tisch – BVB-Fans müssen sich von Wunschtraum verabschieden

Neben dem Saisonstart 2023/24 ist es bei Borussia Dortmund aktuell DAS Thema: Wer wird Sebastien Haller ersetzen, wenn der Stürmer am Afrika Cup teilnimmt? Mit Youssoufa Moukoko hätte der BVB nämlich dann nur noch einen Angreifer im Kader.

Deshalb ist Borussia Dortmund aktuell auf der Suche nach einem weiteren Stürmer. Kurz nach den Gerüchten um ein Top-Talent gibt es jetzt die bittere Absage. Der Wunschkandidat der BVB-Fans wird nicht kommen.

Borussia Dortmund: Transfer vom Tisch

Borussia Dortmund wird da gerade aus der Winterpause kommen, wenn Sebastien Haller aber schon in seiner Heimat sein wird. Schließlich findet vom 13. Januar bis zum 11. Februar der Afrika-Cup an der Elfenbeinküste statt. Dort wird der BVB-Stürmer dann versuchen, mit der Nationalmannschaft den Titel im eigenen Land zu holen. Drei Spiele wird Haller nur durch die Gruppenphase fehlen. Und es könnten mehr werden. Je nachdem, wie weit er beim Turnier kommen wird. Auch Ramy Bensebaini wird fehlen, der mit Algerien an den Start geht.

Während es für die Verteidigung wohl kein Problem wird, muss der BVB aber auf der Stürmer-Position nachlegen. Cheftrainer Edin Terzic hätte dann nur noch Youssoufa Moukoko im Kader. In den vergangenen Tagen ist ein Name immer wieder genannt worden, der mit einem Wechsel zu den Schwarzgelben in Verbindung gebracht wurde: Hugo Ekitike.

Bei seinem Stammklub Paris Saint-Germain wird mit dem 21-Jährigen nicht mehr geplant. Eigentlich eine ideale Situation für die Dortmunder. Doch die „WAZ“ macht die Fan-Hoffnungen zunichte. Einen Transfer des Sturmtalents wird es definitiv nicht geben.

Wen holt der BVB?

Somit muss sich Borussia Dortmund anderweitig umschauen. Terzic hat offen erklärt, was für eine Art Angreifer er möchte. „Wir haben immer gesagt, dass wir die Augen und Ohren offenhalten. Und wenn man sich unseren Kader in der Offensive anschaut, haben wir nicht viele Spieler, die über 1,80 Meter groß sind“, erklärte jetzt BVB-Trainer Edin Terzic.

Wen wird der Vizemeister der vergangenen Saison holen? Kandidaten wird es viele geben. Doch zu viel Geld wird der BVB sicherlich nicht zahlen wollen. DER WESTEN hat sich den Transfermarkt mal genauer angeschaut und eine günstigere Alternative gefunden. Er ist stolze 1,92 Meter groß und ist ein ähnlicher Spielertyp wie Haller. Außerdem kennt er die Bundesliga bestens und erzielte in einer Saison starke 14 Tore. Ob der BVB ihn auf dem Schirm hat?