Borussia Dortmund: Erneuter Wirbel um CL-Trikot! Fans reagieren entsetzt

In welchem Trikot spielt Borussia Dortmund in der Champions League?

Seit Wochen fragen sich die Fans von Borussia Dortmund: Wie sieht das Sondertrikot für die Champions League aus?

Vor Kurzem erst machten Bilder im Netz die Runde, die das vermeintliche CL-Trikot von Borussia Dortmund zeigen sollte, die Fans waren nicht begeistert (DER WESTEN berichtete>>>). Jetzt tauchte in einem Online-Shop eine neue Version des lang erwarteten CL-Trikots auf. Doch das Design sorgte erneut für Entsetzen.

Borussia Dortmund: Große Verwirrung um Sondertrikot – BVB-Trikot kurzzeitig im Online-Shop erhältlich

Kurz bevor Borussia Dortmund Anlauf für das erste Gruppenspiel in der Champions League gegen Besiktas Istanbul nimmt, sorgte das lang ersehnte BVB-Trikot erneut für Verwirrung.

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, war das Sondertrikot im offiziellen indischen Online-Shop von Puma kurzfristig zu erhalten. Einige Stunden später wurde es allerdings wieder rausgenommen.

----------------------

Weitere News zum BVB:

Borussia Dortmund: Vor Wiedersehen – Ex-BVB-Star schießt sich für CL-Duell warm

Borussia Dortmund: Fans staunen nicht schlecht – plötzlich steht ER auf dem Trainingsgelände

BVB: Hammer! Auf diesem historischen Boden wird bald wieder Profi-Fußball gespielt

----------------------

Die Zeit reichte jedoch aus, sodass viele BVB-Fans einen kurzen Blick auf das neue Jersey werfen konnten. Und was sie jetzt zu sehen bekamen, gefiel ihnen gar nicht.

Fans fassungslos – sieht SO das CL-Trikot des BVB aus?

Auf dem neongelben Shirt zierte anstelle des BVB-Logos der Schriftzug „BVB 09“ die Brust des Trikots. Direkt darunter ist der Sponsor für die Königsklasse „Evonik“ unverkennbar zu lesen.

Besonderes No-Go für viele BVB-Fans: Das Klub-Emblem über dem Herzen fehlt komplett. Dafür findet sich im Nackenbereich ein Mini-BVB-Wappen. Unter dem Leak-Post der „Ruhr Nachrichten“ hagelte es von den Fans Spott und Häme.

Wir haben ein paar Reaktionen gesammelt:

Ein potthässliches Trikot und eine absolute Unverschämtheit was Puma und der BVB uns da verkaufen wollen.

Bitte nicht.

Das können sie behalten! Absolut schäbig.

Was ein lahmer Lappen.

Sollte dieses Trikot offiziell bestätigt werden, kündige ich meine Mitgliedschaft.

Eine offizielle Bestätigung des Vereins gab es bislang nicht. Ob die Spieler also tatsächlich in diesem Trikot auflaufen werden, zeigt sich am Mittwoch ab 18.45, wenn es heißt: Borussia Dortmund trifft auf Besiktas Istanbul in der Champions League. Live mitverfolgen könnt ihr das Spiel bei uns im Ticker >>> (cg)