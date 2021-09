Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Besiktas Istanbul – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Wie startet der BVB in die neue CL-Saison?

Endlich erklingt wieder die berühmte Champions-League-Hymne! Am Mittwochabend ist sie im Duell zwischen Besiktas Istanbul und Borussia Dortmund zu hören.

Wie wird sich Borussia Dortmund gegen den türkischen Meister Besiktas Istanbul am 1. Spieltag der Champions League präsentieren?

Du willst immer auf dem Laufenden bleiben? Wir begleiten Besiktas Istanbul – Borussia Dortmund im Live-Ticker und versorgen dich mit allen wichtigen Informationen.

Am Mittwochabend kommt es zum Duell zwischen Besiktas Istanbul und Borussia Dortmund. Wie wird sich der BVB gegen den türkischen Meister präsentieren? Foto: IMAGO / Team 2

--------------------------------------

Spielinfos zu Besiktas Istanbul – Borussia Dortmund:

Anpfiff: Mittwoch, 15. September 18:45 Uhr

Stadion: Vodafone Park (Istanbul)

Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz (Spanien)

----------------------------------------

Voraussichtliche Aufstellungen:

Besiktas: Destanoglu – Rosier, Welinton, Monteiro, N’Sakala – Pjanic, Souza – Ghezzal, Larin, N’Koudou – Batshuayi

Borussia Dortmund: Kobel – Meunier, Pongracic, Akanji, Guerreiro – Dahoud – Bellingham, Reus; Brandt – Malen, Haaland

----------------------------------------

Besiktas Istanbul – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore: -

---------------------------------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Besiktas Istanbul gegen Borussia Dortmund live im TV und Livestream

14.11 Uhr: Pünktlich zum Startschuss der Königsklasse fragen sich die Fans wieder: Wo werden die Spiele jetzt übertragen? Die schlechte Nachricht vorweg: Eine kostenlose Übertragung des BVB-Spiels im Free-TV wird es nicht geben. Das Spiel Besiktas Istanbul gegen Borussia Dortmund wird am Mittwochabend exklusiv vom Streamingdienst Dazn übertragen und ist im Internet im Live-Stream per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per SmartTV zu sehen.

13.33 Uhr: Vor dem CL-Duell gegen Besiktas bekam Dortmund Besuch. Die BVB-Fans staunten nicht schlecht, als sie IHN auf dem Trainingsgelände sahen.

12.33 Uhr: Die Generalproben haben beide Mannschaften erfolgreich bestritten. Während Besiktas locker leicht 3:0 gegen Yeni Malatyaspor gewonnen hat, war es beim BVB spannender. Gegen Bayer Leverkusen holte die Mannschaft von Trainer Marco Rose dank eines 4:3-Auswärtssiegs drei wichtige Punkte.

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

Dienstag, 14. September, 11 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zum ersten Champions-League-Spieltag von Borussia Dortmund gegen Besiktas Istanbul. Welches Team findet den besseren Start in die neue Königsklassen-Saison?