Borussia Dortmund: „BVB-Agent“ lockte – Chukwuemeka packt über Wechsel aus

Auf seine Stärken setzen bei Borussia Dortmund jetzt alle. Carney Chukwuemeka deutete in gerade mal 20 Minuten gegen Union Berlin an, wozu er imstande sein kann. Kann er die bisher enttäuschende BVB-Saison noch herumreißen?

Diese Hoffnung hatten die Fans bereits seit dem Tag, an dem Borussia Dortmund ihn als Neuzugang vorstellte. Nach seinem erfolgreichen Heim-Debüt packt der Mittelfeldmann jetzt über seinen Wechsel aus. Dabei enthüllt er, welcher BVB-Star eine große Rolle bei seiner Entscheidung spielte.

Borussia Dortmund: Vorgezogener Königs-Transfer?

Natürlich haben 20 Minuten in einem Spiel, in dem das gesamte BVB-Team die wohl beste Leistung der Saison zeigte, kaum große Aussagekraft. Doch in dieser kurzen Spanne zeigte Chukwuemeka bereits, wie er das Spiel der Schwarzgelben lenken kann, wenn er künftig regelmäßig zum Einsatz kommt.

Seine Leihe ist als Versprechen an die Zukunft gedacht. Nicht umsonst vereinbarte Borussia Dortmund (hier mehr zum Verein lesen) mit Chelsea London eine Kaufoption über angeblich 35 Millionen Euro. Sollte der Transfer im Sommer über die Bühne gehen, dürfen sich die Verantwortlichen des BVB auch bei Flügelflitzer Jamie Gittens bedanken.

Gittens spielte wichtige Rolle

Bei der Entscheidung, ins Ruhrgebiet zu wechseln, spielte Gittens eine entscheidende Rolle. Denn er und Chukwuemeka verbindet eine innige und bereits langanhaltende Freundschaft, wie Chukwuemeka jetzt gegenüber „Sports Boom“ verrät.

„Um ehrlich zu sein, stehen Jamie und ich uns sehr nahe“, so die Chelsea-Leihgabe. „Wir sind auch außerhalb des Fußballs in der gleichen Freundesgruppe“, sagt er. Das liegt daran, dass beide einst schon in der U11 öfters aufeinandertrafen. Während Gittens für den FC Reading spielte, kickte Chukwuemeka in Northampton. Später trafen sie in der U19 Englands wieder aufeinander, wo sie die Europameisterschaft gewannen. „Seitdem sind wir uns sehr nahe und haben ein sehr gutes Verhältnis“, beschreibt Chukwuemeka.

Entsprechend dürfte „BVB-Agent“ Gittens Chukwuemeka auch in privaten Gesprächen davon überzeugt haben, zum Verein zu wechseln. Nach einigen Verletzungsproblemen zum Start bei Borussia Dortmund ist die Leihgabe jetzt auch topfit, um eine größere Rolle an der Seite seines Kumpels zu spielen.