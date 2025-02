Borussia Dortmund: Das könnte teuer werden! BVB droht Strafe

Was für ein Spektakel auf und neben dem Platz! Borussia Dortmund feiert mit einem 6:0-Sieg gegen Union Berlin eine kleine Wiederauferstehung. Und auch auf der Tribüne zünden die Fans im wahrsten Sinne des Wortes ein Feuerwerk.

Zum Einlauf der Mannschaften hüllten die Ultras die Südtribüne in ein flackerndes Lichtermeer. Was viele Fans anschließend als spektakuläre Choreo feiern, könnte Borussia Dortmund jedoch eine ordentliche Summe Geld kosten!

Borussia Dortmund: Fans mit großer Choreo

Dass sich der BVB auf seine Fans verlassen kann, stellen diese aktuell deutlich unter Beweis. Auch wenn es nach der Pleite gegen Kiel zu einer wütenden Aussprache zwischen Ultra-Vertretern und Spielern auf dem Feld kam, feuern die Anhänger ihre Mannschaft unentwegt an. Vielleicht auch um die aktuell nötige letzte Motivation aus den Spielern zu kitzeln, griffen die Dortmunder Ultras gegen Union zum Stilmittel „Choreo“.

+++ BVB-Fans staunen Bauklötze! Ex-Star vollzieht irren Wandel +++

Bereits vor Anpfiff verteilten sie auf der gesamten Südtribüne schwarz-gelbe Fahnen. Als die Mannschaften aufs Feld liefen, zogen sie ein Banner mit der Aufschrift „Südtribüne Dortmund“ hoch. Dazu entzündeten sie zeitgleich zahlreiche Pyros, die abwechselnd aufleuchteten und so für ein spektakuläres Bild sorgten (hier mehr dazu lesen).

Strafe droht

Der Effekt war nicht von der Hand zu weisen. Auch die Spieler von Borussia Dortmund zündeten auf dem Rasen anschließend den Turbo und erzielten ein halbes Dutzend Tore. Trotzdem dürfte das Spektakel ein juristisches Nachspiel für den BVB haben.

Denn der DFB belangt die Vereine in aller Regelmäßigkeit für das Fehlverhalten der Fans. Bei Pyro wird besonders genau hingeschaut. Gemäß dem Strafenkatalog des Verbands kostet das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in der Bundesliga 1.000 Euro pro Gegenstand. Bei den zahlreichen Lichtern auf der gesamten Südtribüne dürfte so einiges zusammenkommen. Immerhin kam es durch den Rauch zu keiner Spielunterbrechung – das hätte die Strafe empfindlich erhöht.

Für mehr News klicke hier:

Ein ähnliches Schicksal dürfte zudem auch auf Union Berlin nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund zukommen. Denn auch im Gästeblock wurde fleißig gezündelt.