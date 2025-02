Borussia Dortmund – Union Berlin: Fan-Hammer mitten in der Krise – Südtribüne sorgt für staunende Gesichter

Auch vor Borussia Dortmund – Union Berlin brodelt es bei Schwarzgelb angesichts der schwachen Leistungen, vielen Probleme und mageren Punkte-Ausbeute.

Trotz all der Enttäuschungen kann sich das Team aber noch immer felsenfest auf seine Fans verlassen. Immer wieder gab es Aufmunterung statt Pfiffe, lautstarke Unterstützung und vor Borussia Dortmund – Union Berlin (Samstag, 18.30 Uhr) jetzt sogar eine sehenswerte Choreo.

Borussia Dortmund – Union Berlin: Choreo trotz Krisenstimmung

Nach dem Abpfiff des peinlichen 0:2 beim Reviernachbarn Bochum mussten sich die BVB-Stars einiges anhören. Beim Gang in die Kurve wurden die Spieler von vielen mitgereisten Anhängern ausgepfiffen. Eine Seltenheit trotz der tiefen Krise, in dem das Team seit Monaten steckt. Obwohl es brodelt, bleiben die Fans ruhig. Bei vielen Klubs hätte es bereits mächtig geknallt, in Dortmund (noch) nicht.

Vor dem nun noch wichtigeren Heimspiel gegen Union (hier mehr) hat sich die Fanszene sogar besonders ins Zeug gelegt. Zum Einlaufen der Spieler zeigte die Südtribüne eine beeindruckende Choreo, die man in der aktuellen sportlichen Lage eher nicht erwartet hatte.

Beeindruckende Choreographie der BVB-Fans. Foto: IMAGO/osnapix

Kurz vor Anpfiff zogen die Fans eine riesige Blockfahne in der Mitte der legendären Tribüne hoch. Drumherum flackerten 250 Bengalische Blinker und sorgten für Staunen.

Beeindruckende Bilder vor Borussia Dortmund – Union Berlin. Nicht zum ersten Mal. Schon oft hat die Südtribüne mit großen Choreos für Gänsehaut gesorgt. Zu Jubiläen wie dem 50. Geburtstag des Westfalenstadions oder dem 100. Geburtstag des BVB, für verdiente Stars wie Marco Reus, Michael Zorc oder Dede. Besonders in Erinnerung blieb die „Suche nach dem verlorenen Henkelpott“ einst beim Malaga-Drama. Hier mehr.