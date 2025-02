Borussia Dortmund – Union Berlin: Detail im Stadion sorgt für Aufsehen! Der Grund ist ernst

An den Wochenenden bestimmt der Fußball das Geschehen in ganz Deutschland: Die Fußball-Bundesliga ist bei vielen Fans besonders beliebt. Am 23. Spieltag gibt es aber noch ein anderes Thema, das viel wichtiger ist – wie beispielsweise im Signal-Iduna-Park bei der Partie zwischen Borussia Dortmund und Union Berlin zu sehen war.

Denn am Sonntag (23. Februar) findet in Deutschland die Bundestagswahl statt. Viele Profiklubs haben Aktionen gestartet, damit die Menschen hierzulande ihre Stimme abgeben. So auch Borussia Dortmund. Der BVB zeigte das im Stadion gegen Union Berlin.

Borussia Dortmund – Union Berlin: Mittelkreis sorgt für Aufsehen

Bevor die beiden Teams ins Stadion reinkamen, gab es aber schon ordentlich Alarm. Beide Fangruppen zeigten tolle Choreographien. Vor allem die Fans von Borussia Dortmund zeigen der Mannschaft in dieser heftigen Krise, dass sie weiter hinter ihnen stehen. Die Choreo sollte für Motivation gegen Union Berlin sorgen.

Dann gab es aber noch etwas anderes, das im Signal-Iduna-Park für Aufsehen sorgte: der Mittelkreis. Dort war zu Beginn des Spiels nämlich ein gigantisches X zu sehen. Viele Fans waren verwundert. Besonders die aus dem Ausland, die gar nicht wissen, was in Deutschland am 23. Februar ist, waren ratlos.

Auf X (ehemals Twitter) erklärte der Revierklub: „Unser Kreuz auf dem Rasen – Dein Kreuz für die Demokratie!“ Es ist also eine Forderung an alle Menschen, in Deutschland zur Bundestagswahl zu gehen und vom Stimmrecht Gebrauch zu machen.

Mit weißer Kreide war das Zeichen lange zu sehen, ehe die Spieler in der Anfangsphase draufliefen. Danach löste sich das große Kreuz auf. Dennoch wein wichtiges Zeichen von Borussia Dortmund. Auch Union Berlin und alle anderen Profivereine machten auf die Bundestagswahl am Sonntag aufmerksam.

Dementsprechend gab es für den BVB auch viele lobende Worte in den sozialen Netzwerken: „Starke Aktion der Dortmunder. Hoffentlich stimmen morgen viele ab“, „Die beste Wahlwerbung für die Bundestagswahl ganz zum Schluss: der Mittelkreis bei BVB – Union. Kompliment!“ und „Geile Idee mit dem X im Mittelkreis“, heißt es unter anderem von vielen Fans.