UEFA macht es offiziell: Entscheidung sorgt für Aufsehen

Die heiße Phase der Saison steht bevor. Während in den meisten Ligen einige Vereine noch um die internationalen Wettbewerbe kämpfen, steht das Finale der Europa League bevor.

Mit den Tottenham Hotspur und Manchester United haben es in diesem Jahr gleich zwei englische Klubs ins Endspiel geschafft. Für beide Vereine ist es nach einer schwachen Spielzeit in der Premier League die große Chance, eine eigentlich verkorkste Saison doch noch zu retten. Nun macht die UEFA eine wichtige Entscheidung für das Giganten-Duell offiziell.

UEFA: CL-Finale unter deutscher Leitung

Mit der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt sind zwar schon alle deutschen CL-Teilnehmer aus dem Wettbewerb ausgeschieden, allerdings bekommt das Finale nun doch etwas deutschen Flair. Denn wie UEFA mitgeteilt hat, wird der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer das Finale im Stadion San Mames des Athletic Clubs aus Bilbao leiten.

Auch Zwayers Assistenten Robert Kempter und Christian Dietz werden dabei sein, als Videoassistenten fungieren mit Bastian Dankert und Benjamin Brand ebenfalls zwei Deutsche. Eine große Ehre für das gesamte Schiedsrichtergespann.

Zwayer wird belohnt

Wenig verwunderlich ist diese Entscheidung derweil nicht. Der 43-Jährige durfte in dieser Saison bereits sieben Partien in der Champions League und zwei Begegnungen in der Europa League pfeifen. Unter anderem im Halbfinal-Rückspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal kam Zwayer zum Einsatz – und überzeugte. Seine guten Leistungen werden nun also belohnt.

Aus Sicht vieler Fans bleibt jedoch ein fader Beigeschmack. Seit Zwayers Verwicklung in dem Wettskandal um Robert Hoyzer sieht sich der 43-Jährige immer wieder großer Kritik ausgesetzt. An seinen Leistungen auf dem Platz scheint das jedoch wenig zu ändern.