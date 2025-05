FC Schalke 04: S04-Boss verkündet es selbst! Entscheidung um Hefer und Tillmann gefallen

Beim FC Schalke 04 brennt der Baum – wie so häufig in den vergangenen Jahren! Nach dem Peinlich-Auftritt der Mannschaft gegen Elversberg (1:2) kochte die Stimmung bei den Anhängern. Es wurden die Rauswürfe von Vorstandschef Matthias Tillmann und von Aufsichtsrat-Chef Axel Hefer gefordert.

Schließlich wird den Verantwortlichen die Schuld an der Misere des FC Schalke 04 gegeben. Wird die schlechteste Saison Konsequenzen für Hefer und Tillmann haben? Eine Entscheidung ist jetzt gefallen.

FC Schalke 04: Hefer und Tillmann in der Kritik

Wer will sich diesen FC Schalke 04 als Trainer überhaupt antun? Geschweige denn Spieler, die im Sommer kommen und in der kommenden Spielzeit die Fans wieder begeistern sollen. Beim Chaosklub 04 aus Gelsenkirchen herrscht wieder eine schlechte Stimmung. Die Fans haben die Beschuldigten – neben der Versager-Mannschaft – gefunden: Matthias Tillmann und Axel Hefer.

Mit Sportvorstand Frank Baumann soll es wieder besser werden. Er bekommt jetzt viel Macht, um im Verein für Ruhe zu sorgen. „Es ziehen nicht alle an einem Strang. Es ist die zweite Saison in Folge, in der verschiedene Gruppen nicht miteinander gearbeitet haben. Das ist nicht zu ertragen und zu akzeptieren. Die Erwartung an Frank ist ganz klar, dass er eine Einheit formt. Wiederholt sich das Verhalten, soll er knallhart durchgreifen. Es kann kein Unternehmen der Welt erfolgreich sein, wenn Egotrips gefahren werden“, wird Axel Hefer in der „WAZ“ zitiert, der am Montag (19. Mai) in einer Medienrunde zu Wort kam.

Hefer erklärte außerdem, wieso Tillmann nicht rausgeworfen wird: „Es ist logisch und nachvollziehbar, jetzt Schuldige zu suchen. Aber das Prinzip ,Die Köpfe müssen rollen‘ hilft uns nicht weiter. Es ist zu einfach, sich bloß auf einen zu fokussieren. Es stimmt, dass Matthias den Sport nicht in den Griff bekommen hat. Aber er ist nicht der Alleinverantwortliche für das sportliche Abschneiden, jeder einzelne Sportverantwortliche hat seinen Teil dazu beigetragen und muss sich hinterfragen. Mit der Verpflichtung von Frank Baumann haben wir eine wichtige Konsequenz bereits gezogen.“

Hefer denkt nicht an einen Rücktritt

Tillmann wird sich jetzt nur noch um den Vertrieb beim FC Schalke 04 kümmern. Und was ist mit Hefer? Einen Rücktritt lehnt er ab, gesteht aber, Fehler gemacht zu haben. Ein großer Fehler war es, auf zwei Vorstände zu reduzieren, „weil es auf Schalke viel zu viele Themen gibt, die bearbeitet werden müssen. Dazu braucht der Sport einen klaren Verantwortlichen, deshalb nehmen wir Frank Baumann dazu. Der zweite Fehler war, dass wir einem Vorstand zu viele Aufgaben auf den Tisch gelegt haben – zu den Verpflichtungen eines Vorstandsvorsitzenden kamen der Sport plus das Riesenprojekt Genossenschaft. Das war ebenfalls ein Fehler des Aufsichtsrats.“

Bei den Königsblauen bleibt es in der Chefetage also alles beim alten – jedenfalls bei Hefer und Tillmann. Baumann, der bereits hinter den Kulissen ein wenig arbeitet, hat schwierige Wochen und Monate vor sich. Ob er diesem Chaos-Verein wieder auf die richtige Spur zurückbringen kann?

