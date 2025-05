Florian Wirtz: Hammer-Wende im Poker? Aussagen lassen aufhorchen

Ganz Fußball-Deutschland schaut aktuell nur auf einen Spieler: Florian Wirtz. Die Gerüchte um den Superstar von Bayer Leverkusen vermehren sich tagtäglich. Wo zieht es ihn hin? Welcher Verein bekommt den Zuschlag für den begehrten Mittelfeldspieler?

Zuletzt sah alles danach aus, als würde sich Florian Wirtz dem FC Bayern München anschließen. Doch es könnte ganz anders kommen, wie ein TV-Experte jetzt verrät. Folgt der DFB-Star etwa seinem Trainer Xabi Alonso?

Florian Wirtz: Gerüchteküche brodelt

Die Gerüchteküche brodelt, eine Entscheidung wird schon bald erwartet: Das Transfer-Poker um Florian Wirtz bestimmt seit Wochen, wenn nicht sogar seit Monaten die Schlagzeilen. Wird es der FC Bayern? Schnappt ihn sich der FC Liverpool oder bleibt er sogar bei Bayer Leverkusen?

Eigentlich galten die Münchener als heißester Anwärter auf den Zuschlag für den Superstar. Geht es nach TV-Experte Didi Hamann könnte es ganz anders kommen. Der Ex-Profi glaubt, dass er seinem Trainer Xabi Alonso in die spanische Hauptstadt zu Real Madrid folgen könnte.

„Xabi Alonso wird Interesse haben, Wirtz zu Real mitzubringen. Er weiß, wie gut der ist“, sagte Hamann gegenüber der „tz“. „Alonso will eine Mannschaft haben. Er will Spieler, die andere besser machen. Und da gibt es keinen Besseren als Wirtz. Ich glaube sehr wohl, dass zwischen Real und Wirtz etwas am Köcheln ist.“

Folgt er seinem Trainer Alonso?

In den kommenden Tagen wird Alonso als neuer Trainer bei Real Madrid verkündet werden, da Carlo Ancelotti der neue Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft wird. Neben Florian Wirtz könnte auch Jonathan Tah zu den Königlichen wechseln, die in der Abwehr nachrüsten wollen.

Zuletzt wurde auch Manchester City als Transferziel gehandelt. Doch das Team von Trainer Pep Guardiola ist aus dem Poker wohl ausgestiegen. Zudem glaubt Hamann auch nicht, dass sein Ex-Klub Liverpool die hohe Ablösesumme für Wirtz zahlen wird. „Dass der Verein mehr als 100 Millionen Pfund Ablöse plus ein Gehalt von über 20 Millionen Euro zahlt, kann ich mir nicht vorstellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Wirtz zu Liverpool geht, sehe ich bei drei Prozent“, sagte der TV-Experte.

Es bleibt also abzuwarten, wohin es Wirtz ziehen wird. Mit einem Wechsel wird der DFB-Star definitiv für ein Beben sorgen.