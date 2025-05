Florian Wirtz: Aus und vorbei! Erste Entscheidung im Transfer-Poker gefallen

Er bleibt weiterhin die heißeste Aktie auf dem Transfermarkt für den Sommer: Florian Wirtz. Wo wird es ihn hinziehen? Für welche Mannschaft entscheidet er sich? Bleibt er vielleicht doch bei Bayer Leverkusen?

Zuletzt hieß es, dass es der FC Bayern München wird, der den Zuschlag bekommt. Doch dann gab es Gerüchte über eine irre Wende und einen möglichen Wechsel zu Manchester City. Nun aber soll eine erste Entscheidung um Florian Wirtz gefallen sein. Ein Top-Klub zieht sich aus dem Poker zurück.

Florian Wirtz: Entscheidung bei Top-Klub gefallen

Wenn das mal keine guten Nachrichten für den FC Bayern München sind! Offenbar hat sich mit Manchester City der erste Top-Klub aus dem Transfer-Poker um Florian Wirtz verabschiedet. Wie mehrere Medien aus Großbritannien berichten, wird der Verein von Trainer Pep Guardiola keinen Versuch unternehmen, den deutschen Nationalspieler im Sommer zu verpflichten.

Die Entscheidung kommt durchaus überraschend, da der zehnfache englische Meister zuletzt als ernsthafter Rivale der Münchener im Rennen um Wirtz galt. So sollen sogar die Eltern extra nach England geflogen sein, um sich mit den Verantwortlichen von ManCity zu unterhalten. Aber sie haben sich auch mit den Bossen des FC Liverpool getroffen.

Der neue englische Meister hat nämlich großes Interesse daran, Wirtz in diesem Sommer zu holen. Die Gesamtkosten seines Transfers belaufen sich laut mehreren Medien auf rund 300 Millionen Euro: Ablöse, Gehalt, Beraterhonorare und mögliche Prämien. Für Manchester City scheint diese Summe zu hoch zu sein.

Weg frei für den FC Bayern?

Nun könnte der FC Bayern München richtig in die Offensive gehen. Florian Wirtz wurde vor Kurzem an der Säbener Straße gesehen. Anscheinend gab es auch schon mehrere Gespräche mit Wirtz-Berater und Papa Hans-Joachim Wirtz und den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters.

Alle schauen ganz genau hin. Eine Entscheidung könnte womöglich in den kommenden Tagen oder Wochen fallen. Der FCB wird hoffen, dass Wirtz schon bei der Klub-WM in rund einem Monat in den USA dabei sein wird.