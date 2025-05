Formel 1: Aus und vorbei! Max Verstappen findet Abschied „schade“

Da staunte selbst McLaren! Max Verstappen holte in Imola den zweiten Sieg in dieser Formel-1-Saison und ärgerte den großen Favoriten auf den WM-Titel. Oscar Piastri und Lando Norris konnten mit dem dominierenden Red-Bull-Weltmeister nicht mithalten.

Umso glücklicher war Verstappen dann, der endlich wieder die beiden McLaren-Piloten besiegen konnte. Allerdings war der Niederländer nach dem Formel-1-Rennen auch ein wenig traurig. Grund dafür ist ein bald bevorstehender Abschied.

Formel 1: Es droht das bittere Aus

Ende 2025 läuft der Vertrag mit der Rennstrecke in Imola aus. Stand jetzt gibt es keine Verlängerung und wird es wohl auch nicht geben. CEO Stefano Domenicali erklärte, dass es in Zukunft schwierig sein wird, zwei Italien-Rennen im Kalender zu haben. Monza ist für die Königsklasse attraktiver und hat im vergangenen Jahr erst einen Vertrag bis 2031 unterschrieben. Deshalb wird es in Imola mit großer Wahrscheinlichkeit keine Rennen mehr geben.

Aber auch neue Rennstrecken machen es den Traditionsstrecken fast unmöglich, mithalten zu können. Ab 2026 wird es beispielsweise eine neue Strecke in Madrid geben. Dass es in Imola keine Rennen mehr geben wird, findet Max Verstappen schade.

Nach seinem Rennen erklärte er: „Ich fahre hier gerne. Es ist schade, solche Strecken zu verlieren.“ Kein Wunder: Der Niederländer feierte in Imola den vierten Sieg in Folge. Seit 2020 finden in der Motorsport-Königsklasse dort Rennen statt. Der erste Sieger war damals Lewis Hamilton.

Verstappen findet Imola-Aus schade

Und Verstappen weiter: „Ich verstehe das natürlich aus der Sicht der Formel 1 – die neuen Strecken, auf denen wir fahren werden. Man muss das also aus sportlicher und finanzieller Sicht betrachten. Wenn man das Geschäft ausbauen und populärer machen will, verstehe ich das. Für mich persönlich, wenn ich nur über den Spaß am Fahren spreche, sind es solche Strecken, die mich überhaupt erst für den Rennsport begeistert haben – sogar schon im Kartsport, denn dort ist es genauso: Manche Strecken sind etwas Besonderes, andere weniger.“

Immerhin gibt es Entwarnung bei der Traditionsstrecke von Spa. Der Vertrag wurde bis 2031 verlängert. Das Rennen findet allerdings nicht mehr jedes Jahr statt, sondern wird in den Jahren 2026, 2027, 2029 und 2031 ausgetragen. 2028 und 2030 ist also jeweils ein Jahr Pause. Der alte Kontrakt wäre am Ende des Jahres 2025 ausgelaufen. Hier gibt es alle Hintergründe.