Formel 1 mit großer Verkündung – deutsche Fans dürfen jubeln

Der Rennkalender der Formel 1 wird nicht nur immer voller, sondern hat auch Jahr für Jahr drastische Änderungen erfahren. Ein Renen in Deutschland sucht man dort aber schon seit Jahren vergeblich – ganz zum Frust aller Fans in der Motorsport-Nation.

Umso wichtiger ist für die deutschen Fans der Formel 1 der Grand Prix in Spa. Der belgische Kultkurs liegt direkt an der Grenze zu Deutschland und wird jedes Jahr von deutschen Fans überrannt. Nun verkündet die Rennserie eine große Nachricht.

Formel 1: Verkündung sorgt für Freude in Deutschland

Beim Basteln der künftigen Rennkalender macht die Formel 1 auch vor unpopulären Entscheidungen nicht halt. Wer nicht die geforderte Lizenzgebühr bezahlen will, fliegt raus. Und auch in die Jahre gekommene Rennstrecken oder solche, die nicht spektakulär genug sind, sind in steter Gefahr. Selbst ein Monaco-Aus wurde lange diskutiert, der Vertrag am Ende aber verlängert. Nun folgt die nächste Einigung.

Auch Spa-Francorchamps bleibt der Königsklasse erhalten. Einer der beliebtesten Kurse im Kalender wird auch in Zukunft Rennen austragen. „Spa-Francorchamps wird von Fahrern und Fans gleichermaßen zu Recht als eine der besten Rennstrecken der Welt gelobt und war im Laufe der vielen Formel-1-Saisons Schauplatz einiger unglaublicher Momente“, erklärt F1-Boss Stefano Domenicali. „In den letzten Jahren wurden erhebliche Arbeiten durchgeführt, um die Anlage und das allgemeine Fanerlebnis zu verbessern, und ich möchte dem Veranstalter und der wallonischen Regierung für ihr Engagement und ihre leidenschaftliche Unterstützung der Formel 1 in Belgien meinen Dank aussprechen.“

Tolle Nachrichten für alle deutschen Fans, denn schneller kommt man zu keinem F1-GP. Keine 20 Kilometer sind es bis zur deutschen Grenze. Und auch in den kommenden Jahren dürfen die Fans wieder in die Kurort pilgern. Allerdings nicht in jedem Jahr.

Die Verlängerung mit Spa beinhaltet Grand Prix in den Jahren 2026, 2027, 2029 und 2031. Was in den fehlenden Saisons passiert? Unklar. Mehrfach wurde zuletzt über ein Rotationsprinzip gesprochen, das auch Nürburg- oder Hockenheimring wieder in den Rennkalender spülen könnte. Ob die neue Vereinbarung bereits der erste Ausläufer ist, wird die Zukunft zeigen.