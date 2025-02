Ex-BVB-Star treibt Fans die Tränen ins Gesicht

Bei diesem Anblick kommen einigen Fans des BVB gleich Erinnerungen an bessere Zeiten in den Sinn. Noch im vergangenen Jahr stürmte Borussia Dortmund durch die Champions League, erreichte mit zahlreichen magischen Abenden sensationell das Finale in London.

Einer der ganz wichtigen Stützen auf diesem Weg war Ian Maatsen. Der Linksverteidiger war im Winter 2024 per Leihe von Chelsea gekommen (wie jetzt Carney Chukwuemeka) und war sofort Stammspieler. Mit einem Bild aus seiner Wohnung treibt er den Fans des BVB jetzt Tränen in die Augen.

Maatsen musste den BVB verlassen

Wenn es einen Transfer im letzten Sommer gegeben hätte, den die Fans unbedingt gewollt hätten, wäre es wohl der feste Verbleib von Ian Maatsen gewesen. Der Niederländer spielte sich sofort in die Herzen der Fans. Das lag zum einen an seiner Art, zum anderen aber auch daran, dass er die Hoffnung weckte, eine jahrelange Kernbaustelle hinten links endlich schließen zu können.

Doch der Sommer kam und Borussia Dortmund hatte keine Kaufoption für den Spieler vereinbart. Schnell war klar, dass der BVB im Wettbieten mit anderen Interessenten nicht mithalten konnte. Maatsen ging für fast 45 Millionen Euro zu Aston Villa, wo er bis heute kaum spielt. Ein zusätzlicher Stich ins Herz aller Schwarzgelben.

Maatsen weckt Erinnerungen

Noch heute denkt man in Dortmund gerne an das halbe Jahr mit Maatsen zurück. Und auch der Niederländer hat die Zeit nicht vergessen. Auf Instagram teilte der Linksverteidiger einige Schnappschüsse aus seinem Leben in England.

Findigen Dortmund-Fans stach dabei sofort ein Bild aus Maatsens Wohnung ins Auge. Auf diesem ist ein Bild zu sehen, auf dem der Spieler im BVB-Trikot mit verschränkten Armen ein Tor bejubelt.

Die entsprechende Szene stammt aus dem Viertelfinal-Rückspiel der vergangenen Champions-League-Saison gegen Atletico Madrid. Nach einer 1:2-Niederlage im Hinspiel brauchte Dortmund zwingend einen Sieg – und lieferte. 4:2 gewann die Borussia und zog ins Halbfinale ein. Maatsen erzielte dabei das 2:0 und zeigte den Jubel, den er als Bild in seiner Wohnung verewigt hat.

BVB-Fans aufgelöst

Kein Wunder, dass sich schnell emotionale Kommentare von Fans häuften. „Wir vermissen dich“, „Das bringt Erinnerungen zurück“, „Der richtige Spieler zur falschen Zeit“, oder „Alles gut, wollte sowieso weinen“ war unter anderem zu lesen.