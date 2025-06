Nächster Champions-League-Hammer! UEFA mit drastischen Änderungen

Am 28. August wird in Monaco die Liga-Phase der neuen Champions-League-Saison ausgelost. Dann werden die zahlreichen Top-Teams wieder versuchen, sich den Henkelpott zu schnappen.

In der vergangenen Spielzeit gab es in der Champions League eine große Revolution. Die neue Ligaphase wurde nämlich eingeführt. Es wird wohl nicht dabei bleiben. Die UEFA hat angekündigt, dass es bald neue Änderungen geben wird.

Neue Regelung für die Champions League

Der FC Bayern könnte erneut auf bekannte Gegner wie den FC Barcelona oder Paris Saint-Germain treffen. Auch die Spielorte könnten dabei ähnlich bleiben wie in der vergangenen Saison: ein Heimspiel gegen Paris und ein Auswärtsspiel in Barcelona.

Ab der Saison 2026/27 sollen identische Heim- und Auswärtsspiele verhindert werden. Die UEFA erklärte, dass der FC Bayern bei erneuter Auslosung identischer Gegner in Paris spielt und Barcelona in München empfängt. Laut der „Sport Bild“ bestätigte die UEFA: „Dann würden aber Heim- und Auswärtsspiel getauscht werden.“

Dies gilt jedoch nur, wenn die Bayern in zwei aufeinanderfolgenden Jahren dieselben Gegner jeweils zuhause oder auswärts treffen. Bei wechselnden Spielorten in den ersten beiden Jahren bleibt die erneute Ansetzung für 2026/27 möglich. Diese Regelung wird neben der Champions League auch in der Europa League und Conference League eingeführt.

Wichtige Termine für nächste Saison

Die Ligaphase der Champions League 2025/26 startet am 16. September 2025 und endet am 28. Januar 2026. Danach folgen die Play-offs fürs Achtelfinale im Februar. Das Achtelfinale selbst beginnt im März, darauf folgen das Viertel- und Halbfinale im April und Mai. Das Endspiel findet am 30. Mai 2026 in Budapest statt.

Die neue Regelung zur Rotation der Spielorte und die Durchführungsdaten der Champions League unterstreichen die Flexibilität und Struktur des Wettbewerbs. Fans dürfen gespannt sein, welche Teams sich in der Ligaphase durchsetzen und ob der FC Bayern erneut gegen Paris oder Barcelona antreten wird. Die Champions League bleibt ein Sportereignis der Superlative!

