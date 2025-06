Bayern-Schock! Fans müssen um Transferziel zittern

Seit Wochen gibt es beim FC Bayern München zahlreiche Spekulationen um einen neuen Flügelspieler für die linke Außenbahn. Jetzt wurde der Bedarf nur noch dringender: Leroy Sane wird den Rekordmeister verlassen.

Die Bayern-Bosse stehen damit unter Zugzwang. Sie müssen schnell handeln, um Wunschspieler nicht an die Konkurrenz zu verlieren. Besonders bei einem Ziel droht nun genau dieses Szenario.

Bayern könnte Transferziel verlieren

Rafael Leao ist zu teuer und PSG möchte Bradley Barcola nicht freigeben – somit bleibt den Bayern-Bossen noch eine Alternative – und was für eine! Nico Williams gilt als eine realistische Option für den Flügel. Er konnte Atletico Bilbao verlassen, um den nächsten Schritt zu gehen und hat dazu eine Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro.

Doch jetzt gibt es einen Rückschlag. Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass der FC Barcelona bei Williams Ernst macht. Es soll ein Treffen zwischen den Parteien gegeben haben, bei dem der junge Spanier offen und begeistert von einem Wechsel nach Barcelona gewirkt habe. Die Türen nach Katalonien stehen somit weit offen – und die Bayern müssen zittern.

Eberl gibt nicht auf

Der Rekordmeister ist jedoch noch nicht aus dem Rennen. Laut Romano gab es in den letzten Tagen mehrere Gespräche zwischen dem Verein und dem Williams-Lager. Sportvorstand Max Eberl hält den Kontakt eng und zeigt weiterhin großes Interesse. Arsenal, das ebenfalls im Transferpoker mitmischt, gilt hingegen als Außenseiter. Damit läuft alles auf einen Zweikampf zwischen Bayern und Barcelona hinaus.

In einem Punkt könnten die Bayern die Nase vorn haben: Williams soll ursprünglich ein Gehalt von 20 Millionen Euro pro Jahr gefordert haben, ist jedoch bereit, für Barcelona – die in finanzieller Not stecken – seine Forderungen auf 12 Millionen herunterzuschrauben. Bayern hingegen wäre in der Lage, Williams ein höheres Gehalt zu zahlen und könnte damit punkten. Laut „Sky“ wäre Williams auch für die Bayern offen – und mit dem höheren Gehalt könnten die Bayern ein Argument auf ihrer Seite haben. Doch Barcelona könnte den Münchenern gefährlich werden.