Borussia Dortmund: Kehl nennt Chukwuemeka-Problem – „Werden Geduld brauchen“

Jetzt kann das Fußballjahr endlich starten! Nachdem sich Borussia Dortmund durch die ersten Wochen des Jahres 2025 gequält hat, stehen die Zeichen jetzt auf Angriff. Ausschlaggebend sind dafür der neue Trainer sowie zwei Neuzugänge am Deadline Day.

Insbesondere die Verpflichtung von Carney Chukwuemeka (hier mehr zu ihm lesen) regt manchen Fan bereits zum Träumen an. Auch Sportdirektor Sebastian Kehl weiß um die Qualitäten des neuen Spielers von Borussia Dortmund. Doch spricht auch mahnende Worte.

Borussia Dortmund: Leih-Stars gleich voll dabei?

Im letzten Jahr brauchten die beiden Winterleihgaben Jadon Sancho und Ian Maatsen nicht lang, um auf sich aufmerksam zu machen. Ian Maatsen war von Beginn an Stammspieler, Jadon Sancho kam im ersten Spiel nach Winterpause als Joker auf den Platz und legte ein Tor auf.

+++ Kehl braucht dringend Erfolge – und nimmt angeblich Argentinien-Juwel ins Visier +++

Ob von Chukwuemeka ein ähnlicher Knallstart zu erwarten ist, hängt im großen Maße auch davon ab, ob Neu-Trainer Niko Kovac die Chelsea-Leihe gleich ins kalte Wasser wirft. Denn die Einsatzzeiten des 21-Jährigen in dieser Saison sind bisher überschaubar. Kein einziger Premier-League-Einsatz steht in dieser Spielzeit zu Buche.

Kehl spricht Klartext

Dass es vielleicht ein wenig dauern wird, ehe Chukwuemeka wieder in den Rhythmus kommt, dessen war man sich beim BVB bewusst. „Wir werden Geduld brauchen“, erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl am Dienstag. „Trotzdem glauben wir, dass Carney uns etwas geben wird, um unsere Ziele in dieser Saison zu erreichen“, sagte er am Rande der Vorstellungs-PK von Niko Kovac.

Noch mehr Nachrichten von uns:

Dennoch habe man sich mit Chukuwuemeka und auch mit Daniel Svensson „bewusst verstärkt“, weil man davon überzeugt ist, dass sie einschlagen werden, sobald sie sich im Ruhrgebiet zurechtgefunden haben.

Borussia Dortmund: Großes Lob für Chelsea-Leihe

Was man sich letztlich insbesondere von der Leihgabe aus London erwartet, skizziert Kehl so: „Dieser Spieler besitzt bewiesenermaßen eine Menge Fähigkeiten. Er hat eine extreme Ballbehandlung und ein gutes Umschaltspiel, kann Raum und Spieler überwinden. Deswegen gibt er uns weitere Möglichkeiten – gerade, weil Felix Nmecha noch ein paar Wochen ausfallen wird.“