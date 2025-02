Borussia Dortmund: Kovac lüftet Geheimnis – und erteilt bittere Absage

Knallstart oder herber Dämpfer? Diese Frage stellt sich vor dem Debüt von Niko Kovac als Trainer von Borussia Dortmund. Gegen den VfB Stuttgart gab es in den letzten Jahren gerne mal auf die Mütze.

Besonders interessiert werden die Fans auf die Startaufstellung von Niko Kovac blicken. Rotiert der neue Coach, setzt er bei manchen Stars ein Zeichen? Vor dem Spiel von Borussia Dortmund hat sich der neue Übungsleiter dazu geäußert – und schon den ersten Korb erteilt.

Borussia Dortmund: Geduld mit Neuzugängen

Die erste Frage, die sich stellt, ist natürlich, was mit den Neuzugängen ist. Am Deadline Day verstärkte sich der BVB noch mit Daniel Svensson und Carney Chukwuemeka. Insbesondere auf Chelsea-Leihgabe Chukwuemeka lasten große Hoffnungen. Auf der Pressekonferenz zum Stuttgart-Spiel verriet Kovac schon, dass beide Spieler am Samstag zum Kader gehören werden.

Allerdings wohl noch nicht zur Stammelf. Während Chukuwemeka aus einer langen Verletzung kommt und bisher wenig Spielzeit hatte, kommt Svensson aus einer zweimonatigen Winterpause, da die Saison in Norwegen vor Weihnachten endete. Beide Neuzugänge von Borussia Dortmund würden langsam an Einsatzzeiten herangeführt.

Korb für Talente

Anders verhält es sich dagegen mit Jugendspielern wie Kjell Wätjen oder Cole Campbell. Vor dem Stuttgart-Spiel erteilt Kovac gleich mal einen Korb. Beide haben bei den Profis aktuell keine Chance, sollen dagegen in der U23 und der Youth League Einsatzzeiten sammeln.

„Das Training mit der ersten Mannschaft ist das eine, aber das Spiel an sich, der Rhythmus, die Belastung, die Läufe – die braucht jeder einzelne junge Spieler“, erklärte der BVB-Trainer. Zwar stellt er bei entsprechenden Leistungen und Benehmen Chancen bei den Profis in Aussicht. Doch derzeit „haben wir die 20 Plätze im Kader gut abgedeckt, sodass die Jungs eher bei der U23 spielen werden“.