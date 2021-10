Borussia Dortmund: BVB-Juwel spricht Klartext über seine Entscheidung – „Voll in die Fresse“

Er gilt als eines der größten Talente, das Borussia Dortmund derzeit in seiner A-Jugend beherbergt. Vor zwei Jahren wechselte Bradley Fink aus der Schweiz ins Ruhrgebiet.

Seitdem macht der 18-Jährige als eiskalter Torjäger von sich Reden. Im offiziellen Podcast von Borussia Dortmund spricht Fink nun über seine Entscheidung, zum BVB zu wechseln.

Borussia Dortmund: Fink verrät, was ihn von Dortmund überzeugte

Die Zahlen sprechen für sich. Wettbewerbsübergreifend erzielte Fink in 13 Spielen bereits 17 Treffer in dieser Saison. Bei den Schwarzgelben ist man sich sicher, 2019 die richtige Entscheidung getroffen zu haben, als man den Schweizer aus der Jugend des FC Luzern holte.

Auch der Spieler bereut den Schritt nicht. Im Gegenteil: Im BVB-Podcast verrät Fink, dass er von Anfang überzeugt vom Wechsel gewesen sei. „Ich kam im Februar 2019 das erste Mal und habe mir hier alles angeguckt“, berichtet er.

Bradley Fink trifft wie am Fließband. Foto: imago images/Kirchner-Media

Seine Entscheidung habe sofort festgestanden. „Von der Philosophie her wusste ich genau: Ich gehöre hier hin“, beschreibt Fink seine Gedanken von damals. Nach seinem Besuch in Dortmund habe er sich keinen zweiten Verein mehr angucken wollen.

+++ Erling Haaland: Kehl macht Andeutung – bringt ausgerechnet DIESER Wechsel den BVB-Star ins Grübeln? +++

Was ihm besonders gefällt, sei der zwischenmenschliche Umgang in seiner neuen Heimat. „Ich mag es, wenn die Leute direkter sind und sagen, was ihre Meinung ist. Voll in die Fresse – das mag ich hier“, erzählt Fink mit einem Lachen.

Borussia Dortmund: Fink erweckt Interesse aus der Bundesliga

Der Weg für Fink nach ganz oben in die Bundesliga scheint geebnet. Auch wenn er in Dortmund noch keine Chance bei den Profis bekam, ist der DFB-Pokalsieger froh, den Junioren-Nationalspieler zu haben.

------------------------------------------------------

Weitere Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

------------------------------------------------------

Dafür spricht auch, dass mit dem 1. FC Köln ein Bundesligist bei den Dortmundern und Fink abblitzte. Wie die „Sport Bild“ unter der Woche berichtete, wollte der FC den Stürmer im Sommer an den Rhein lotsen. (mh)