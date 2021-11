Borussia Dortmund: Klare Ansage! Rose nimmt BVB-Fans DIESE Hoffnung – „Das sehe ich im Moment nicht“

Am Mittwoch wartet auf die Fans von Borussia Dortmund das Champions-League-Gruppenspiel gegen Ajax Amsterdam.

Im Hinspiel setzte es für Borussia Dortmund eine historische 0:4-Pleite. Sicherlich möchte die Mannschaft aus Dortmund einiges wiedergutmachen. Schwierig wird das allerdings mit Blick auf den Kader.

Borussia Dortmund: Lazarett platzt weiter aus allen Nähten

Das Lazarett ist immer noch gut gefüllt. Neben dem langzeitverletzten Mateu Morey (Kreuzbandriss) fehlen auch Giovanni Reyna (Muskelverletzung) und Mahmoud Dahoud (Innenbanddehnung im Knie). Außerdem sind Raphael Guerreiro, Nico Schulz (beide Muskelfaserriss), Emre Can (Muskelverletzung) und Soumalia Coulibaly (Kreuzbandriss) nicht dabei.

Marco Rose nimmt einigen Fans die Hoffnung. Foto: IMAGO / Kirchner-Media

Das sind schon einige. Dazu kommt noch, dass Topscorer Erling Haaland weiterhin mit Problemen im Hüftbeuger fehlt. Der Stürmerstar des BVB wird in der Offensive schmerzlich vermisst. So war Haaland in sechs Bundesligaspielen für neun Tore verantwortlich.

Borussia Dortmund: Rose ernüchtert – „Sehe ich im Moment nicht“

Es wird spekuliert, dass Haaland weit bis in den Dezember fehlen wird. Gegen Ajax könnte Trainer Rose auf Eigengewächs Steffen Tigges setzten. Gegen Köln lief es für ihn nicht schlecht. (DER WESTEN berichtete) >>>

Neben Erling Haaland muss der BVB momentan auf sieben weitere Profis verzichten Foto: IMAGO / Revierfoto

Mit zwei Siegen steht die Borussia in der Champions League-Gruppe C auf Tabellenplatz 2. Erster ist Ajax Amsterdam mit drei Punkten Vorsprung. Hinter dem BVB lauert Sporting Lissabon mit drei Zählern.

Ein Sieg gegen Amsterdam wäre für die Ambition, als Gruppensieger weiterzukommen, also nicht die schlechteste Idee. Das dürfte BVB-Trainer Rose ähnlich sehen.

Sieht momentan wenig Hoffnung auf Minderung der BVB-Verletzenliste Foto: IMAGO / Team 2

Auf die Frage, ob es Hoffnung gibt, dass bis Mittwoch zum Ajax-Spiel ein paar angeschlagene Spieler wieder zur Verfügung stehen, antwortet Rose ernüchternd: „Das sehe ich im Moment nicht.“ Bitter für den BVB und seine Anhänger (fp)