Borussia Dortmund: Tigges-Knoten geplatzt – wird er der Haaland-Ersatz Nummer 1?

Diesen Tag wird Steffen Tigges bei Borussia Dortmund wohl nie mehr vergessen.

Am Samstag gelang dem BVB-Stürmer mit dem Treffer zum 2:0 gegen den 1. FC Köln sein erstes Bundesliga-Tor. In der 63. Minute hatte sich der Stürmer von Borussia Dortmund nach einer Ecke von Julian Brandt im Kölner Strafraum hochgeschraubt und den Ball per Kopf im Tor versenkt.

Borussia Dortmund: Tigges als Haaland-Backup Nr.1?

„Von dem Gefühl werde ich die nächsten Tage erst mal zehren“, sagte Tigges anschließend stolz im Sky-Gespräch. Und weiter: „Dann geht es weiter gegen Ajax.“

Viele Fans von Borussia Dortmund fragen sich: Wird Tigges dann in der Startelf stehen? In der Partie gegen Köln war der 23-Jährige erst in der zweiten Halbzeit für Thorgan Hazard eingewechselt worden.

Borussia Dortmund: Steffen Tigges durfte am Samstag seinen ersten Bundesliga-Treffer bejubeln. Foto: imago images/Horstmüller

Händeringend sucht Borussia Dortmund derzeit nach einem Spieler, der den verletzungsbedingten Ausfall von Wunderstürmer Erling Haaland auch nur ansatzweise kompensieren kann. Ist Tigges diesbezüglich der richtige Mann für den BVB?

Marco Rose will das nicht ausschließen: „Tiggi ist ein sehr physischer Spieler. Das bedeutet, dass er der Spielertyp ist, der einen Erling Haaland am ehesten ersetzen kann.“

Borussia Dortmund mit Tigges-Entwicklung hochzufrieden

Der Trainer von Borussia Dortmund weiter: „Wir sind davon überzeugt, dass Tiggi hier am richtigen Ort ist. Das hat er im Spiel gegen Köln bewiesen. Er ist ein guter Junge, der eine gute Entwicklung gemacht hat. Und seine Entwicklung ist noch nicht am Ende.“

Laut Rose müsse Tigges beim BVB einen Schritt nach dem anderen machen: „Er hatte sich zuerst seinen Traum von der Bundesliga erfüllt, jetzt sein erstes Bundesliga-Tor. Ich hoffe, dass ihn das richtig nach vorne bringt und wir ihn hier in Dortmund noch gut weiterentwickeln können. Und dann werden wir sehen, wohin sein Weg führt.“

Am Mittwochabend trifft Borussia Dortmund in der Champions League auf Ajax Amsterdam. Drei Tage später ist der BVB dann in der Bundesliga zu Gast bei RB Leipzig. (dhe)