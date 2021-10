Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Borussia Dortmund: Sorge um Erling Haaland – fällt er wirklich SO lange aus?

Wie lange muss Borussia Dortmund noch auf Erling Haaland verzichten?

Diese Frage stellt sich vermutlich jeder Fan des BVB. Schließlich ist der norwegische Wunderstürmer die menschgewordene Torgarantie von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund lange ohne Erling Haaland

Wegen einer Verletzung am Hüftbeuger fehlt Haaland derzeit bei den Schwarzgelben. Die beiden vergangenen Pflichtspiele in der Liga bei Arminia Bielefeld (3:1) und im Pokal gegen den FC Ingolstadt (2:0) musste Borussia Dortmund bereits ohne seinen Superstar auskommen. Auch am Samstag gegen Köln (2:0) sowie bei den kommenden Aufgaben wird der BVB auf den 21-Jährigen verzichten müssen.

Wie lange muss Borussia Dortmund noch auf Erling Haaland verzichten? Foto: imago images/MIS

Doch nach der Länderspielpause Mitte November soll Haaland dem BVB wieder zur Verfügung stehen – so zumindest die Hoffnung vieler Fans von Borussia Dortmund. Diese Hoffnung muss Michael Zorc ein wenig dämpfen.

Borussia Dortmund: Wie lange fällt Erling Haaland aus?

Der BVB-Sportdirektor konnte am Samstag bei Sky am Rande des Spiels gegen Köln nicht garantieren, dass Erling Haaland in diesem Jahr noch mal zum Einsatz kommt. Zorc hoffe zwar, dass der Norweger in der Hinrunde noch mal für Borussia Dortmund aufläuft. „Aber das wird auf jeden Fall noch einige Wochen dauern“, sagte Zorc.

Aktuell befindet Erling Haaland sich bei seiner Familie in Norwegen. „Um den Kopf freizubekommen“, so Zorc: „Er kann aktuell eh nicht viel machen.“

-------------------

Mehr BVB-News:

Erling Haaland: Kehl macht Andeutung – bringt ausgerechnet DIESER Wechsel den BVB-Star ins Grübeln?

Borussia Dortmund: Plötzlich ganz wichtig! IHN hatte beim BVB niemand auf dem Zettel

Borussia Dortmund: BVB-Juwel spricht Klartext über seine Entscheidung – „Voll in die Fresse“

-------------------

Erling Haaland bei Borussia Dortmund

Wie wichtig Erling Haaland für Borussia Dortmund ist, zeigt seine schwindelerregende Torquote: Seit seiner Ankunft beim BVB im Januar 2020 erzielte er für die Schwarzgelben in 69 Pflichtspielen 70 Treffer. Auch in dieser Saison legte Erling Haaland bärenstark los. In zehn Pflichtspielen traf er 13 Mal.

Diese beeindruckenden Leistungen bleiben logischerweise in Europa nicht unbemerkt. Und so steht Erling Haaland längst auf den Wunschzetteln nahezu aller europäischer Topklubs. Dass er die Dortmunder am Saisonende verlässt, gilt als höchstwahrscheinlich. Denn dank einer Ausstiegsklausel darf er Borussia Dortmund im kommenden Sommer für rund 75 Millionen Euro verlassen. (dhe)