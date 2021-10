Borussia Dortmund: Als Zorc auf Adeyemi angesprochen wird, muss der BVB-Sportdirektor eines klarstellen

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Wie sieht die Offensive von Borussia Dortmund in der kommenden Saison aus?

Diese Frage dürfte viele Fans des BVB umtreiben. Mit Jadon Sancho hatte Borussia Dortmund in diesem Sommer einen großen Star im Angriff verloren. Mit Erling Haaland wird im nächsten Jahr wohl der nächste Wunderstürmer gehen.

Borussia Dortmund: Was passiert im Angriff?

Schließlich greift ab Juli 2022 im Vertrag des Norwegers eine Ausstiegsklausel, dank der Haaland den Verein für rund 75 Millionen Euro verlassen darf. Diese Ablöse ist für einen Weltstar wie Haaland im modernen Fußball ein Schnäppchen.

Wer würde den norwegischen Ausnahme-Stürmer dann ersetzen? Mit Youssoufa Moukoko steht ein Juwel aus der eigenen Jugend bereit. Doch mit seinen gerade mal 16 Jahren ist der Youngster vermutlich noch nicht so weit, um bei Borussia Dortmund Woche für Woche Höchstleistungen abzuliefern.

Hat Borussia Dortmund etwa Interesse an Karim Adeyemi? Foto: imago images/Revierfoto - imago images/GEPA pictures

Dann wäre da noch Donyell Malen. Der Niederländer kam im Sommer für 30 Millionen Euro von der PSV Eindhoven und hat in seinen ersten Monaten beim BVB noch nicht richtig Fuß fassen können. Von ihm erhofft man sich bei Borussia Dortmund im kommenden Jahr eine deutliche Steigerung.

BVB: Was läuft da mit Adeyemi?

Sollte das aber nicht hinhauen, braucht der BVB unbedingt einen weiteren Top-Angreifer. Einen solchen sollen die Schwarzgelben zufällig bei einem früheren Klub des heutigen BVB-Trainers gefunden haben. Medienberichten zufolge hat Borussia Dortmund ein Auge auf Karim Adeyemi geworfen.

Der 19-Jährige ist der große Shooting-Star bei RB Salzburg. In dieser Saison spielte Adeyemi stark auf, erzielte in 20 Pflichtspielen 14 Treffer und wurde von Hansi Flick erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Auch dort gelang ihm ein Treffer – beim 6:0 in der WM-Quali gegen Armenien.

Unter der Woche soll es bereits Gespräche zwischen Borussia Dortmund und Karim Adeyemi gegeben haben. Als Michael Zorc am Rande des Spiels gegen Köln (2:0) bei Sky darauf angesprochen wird, weicht der BVB-Sportdirektor aus: „Vielleicht müssen Sie Ihre Informationen auch mal überprüfen. Ich rede doch mit Ihnen jetzt nicht vor der Kamera, mit wem wir wann, wo, wie Gespräche führen.“

Gleichzeitig musste Zorc zugeben: „Karim Adeyemi, das ist kein Geheimnis, ist ein guter Spieler.“ (dhe)