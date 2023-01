Borussia Dortmund: Rückkehrer drängt sich auf – für IHN ist das keine gute Nachricht

Mit dem Sieg von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen hat der BVB seinen guten Start ins Kalenderjahr 2023 perfekt gemacht. Drei Spiele, drei Siege und nur noch drei Punkte Abstand auf den FC Bayern sprechen eine deutliche Sprache.

Gegen die Werkself konnte bei Borussia Dortmund neben Karim Adeyemi besonders ein Mann überzeugen: Marius Wolf.

Borussia Dortmund: Marius Wolf drängt sich auf

Als der BVB rund eine Stunde vor dem Anpfiff die Aufstellung bekanntgegeben hat, staunten viel Fans nicht schlecht. Statt Raphael Guerreiro stand Marius Wolf in der Startelf der Borussen. Damit absolvierte der Allrounder zum ersten Mal seit dem Revierderby am 17. September ein Spiel von Anfang an. In diesem wusste er zu überzeugen.

Mit einer Quote von 88 Prozent gewonnenen Zweikämpfen war Wolf gegen Leverkusen der zweikampfstärkste Dortmunder auf dem Feld. Des Weiteren erzwang der heutige Linksverteidiger mit seiner scharfen Flanke das Eigentor durch Tapsoba, dass letztendlich den Siegtreffer markierte.

Borussia Dortmund: Verdrängt Wolf nun Guerreiro?

„Heute hat er sich absolut verdient zu spielen. Ich finde, er hat wie viele andere auch, ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Daran werden wir ihn jetzt messen. Da müssen wir weitermachen“, kommentierte BVB-Coach Edin Terzic bei „DAZN“ die Leistung seines Linksverteidigers. Für Raphael Guerreiro kommt der gute Auftritt von Wolf nun zu einem ungünstigen Zeitpunkt.

In den ersten beiden Spielen in diesem Jahr konnte der Portugiese nicht überzeugen und saß gegen Leverkusen über 90 Minuten auf der Bank. Auch die Aussage von Terzic, dass Wolf es sich, mutmaßlich durch eine bessere Trainingsleistung, verdient hatte zu spielen sowie, dass Wolf an sein Spiel in der Bay-Arena anknüpfen soll, klingen nicht nach einer schnellen Rückkehr von Guerreiro aufs Spielfeld.