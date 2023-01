Leverkusen – Dortmund: Haller startet – doch Terzic setzt noch ein anderes Ausrufezeichen

Der Rückrunden-Start der Fußballbundesliga hat zum Abschluss noch einen Leckerbissen parat. Leverkusen – Dortmund heißt es am Sonntagnachmittag in der BayArena. Die Schwarzgelben wollen ihren Start ins neue Jahr mit dem dritten Sieg vergolden.

Noch vor dem Anpfiff von Leverkusen – Dortmund sorgte BVB-Trainer Edin Terzic für gleich mehrere Paukenschläge. Beim Blick auf die Startaufstellung klappte so manchem Fan die Kinnlade herunter. Denn neben dem Startelf-Debüt von Sebastien Haller hatte der Trainer noch weitere Überraschungen parat.

Leverkusen – Dortmund: Trainer wechselt durch

Auch wenn die Borussia die beiden Spiele gegen Augsburg und Mainz gewinnen konnte, bereitete die Mannschaft Terzic Bauschmerzen. Einige Stars liefen schon vor der Winterpause ihrer Form hinterher. Andere starteten erschreckend schwach ins neue Jahr.

Vor der Partie Dortmund – Leverkusen hat Terzic daraus seine Konsequenzen gezogen. Zum einen lässt er Haller erstmals seit dessen schlimmer Krebserkrankung starten. Der Stürmer ersetzt Youssoufa Moukoko, der seit seiner Vertragsverlängerung gehemmt wirkt. Dabei sollte es aber nicht bleiben.

Denn auf der linken Verteidiger-Position setzt der Dortmund-Trainer ein deutliches Zeichen. Statt Raphael Guerreiro verteidigt Marius Wolf gegen die Werkself. Ein Fingerzeig, dass die Tage des Portugiesen beim BVB gezählt sind? Immer wieder wurde Guerreiro zuletzt mit einem Wechsel in Verbindung gebracht.

Leverkusen – Dortmund: Denkpause für Malen

Eine Denkpause erhält zudem Donyell Malen. Der Niederländer ist in der Bundesliga weiterhin ohne Treffer. Stattdessen wirbelt das Trio um Karim Adeyemi, Jude Bellingham und Julian Brandt hinter Haller. Das bedeutet auch: Marco Reus ist beim BVB zwar wieder dabei, darf aber nicht von Beginn an ran.

Weitere Nachrichten:

Interessant sind auch die Namen, die bei Leverkusen – Dortmund gar nicht erst im Kader auftauchen. So fehlen Thorgan Hazard, der Borussia Dortmund vermutlich in Richtung PSV Eindhoven verlassen wird, und Mahmoud Dahoud. Ob es bei ihm daran liegt, dass er nach seiner Verletzung noch nicht zu 100 Prozent fit ist, ist bisher nicht bekannt. Stattdessen beginnt Emre Can auf der Sechs.

Dass Terzic seine Startelf ein wenig durchmischt, hängt wohl auch mit dem straffen Programm zusammen, das der BVB aktuell abspulen muss. Am Ende einer englischen Woche gönnt der Borussen-Coach offensichtlich manchem Star eine kurze Verschnaufpause.