Borussia Dortmund: BVB-Zug für Bundesliga-Star abgefahren? Bosse sehen sich anderweitig um

Er galt lange Zeit als sichere Verpflichtung für Borussia Dortmund. Ramy Bensebainis Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Genau das macht ihn zu einem begehrten Spieler. Zudem bringt er einige Stärken mit, die dem BVB gut zu Gesicht ständen.

Doch von der Verpflichtung des Gladbachers hörte man bei Borussia Dortmund zuletzt verdächtig wenig. Nun kommt heraus: Offenbar sehen sich die Dortmunder für die Position des Linksverteidigers anderweitig um. Ist für Bensebaini der BVB-Zug damit abgefahren?

Borussia Dortmund: Gerüchte um Spanier

Ein anderer Spieler scheint es den Bossen des deutschen Vizemeisters angetan zu haben. Dabei sind die Parallelen nicht von der Hand zuweisen. Linksverteidiger, 27 Jahre und im Sommer ablösefrei – das trifft nicht nur auf Bensebaini, sondern auch auf Alejandro Grimaldo zu.

Der Spanier spielt seinerseits allerdings nicht in der Bundesliga, sondern in Portugal. Bei Benfica Lissabon ist er Stammspieler. Der Klub würde auch gerne mit ihm verlängern, doch Grimaldo ziert sich. Vielleicht weil er die Chance auf einen Wechsel zu Borussia Dortmund wittert?

Konkurrenz ist groß

Ganz neu ist das Gerücht um Grimaldo nicht. Doch ein Bericht des portugiesischen Transferexperten Pedro Almeida lässt dieses nun wieder hochkochen. Auf Twitter schrieb er, dass Borussia Dortmund sehr an der ablösefreien Verpflichtung interessiert sei.

Bensebaini und der BVB – es ist still geworden. Foto: IMAGO / Sven Simon

Allerdings gibt es, wie so häufig, namhafte Konkurrenz. So sollen an Grimaldo auch AC Mailand, Juventus Turin oder der FC Villareal interessiert sein. Beim BVB würde der Spanier mit einem Wechsel mutmaßlich die Nachfolge von Raphael Guerreiro antreten.

Borussia Dortmund: Was passiert mit Bensebaini?

Und Bensebaini? Der Gladbacher wird bei der anderen Borussia vermutlich keinen neuen Vertrag unterschreiben. Sollte der BVB als Wechseloption wegfallen, müsste er aber nicht verzagen. So sollen auch Atletico Madrid und Inter Mailand an ihm dran sein.

Weitere Nachrichten zum BVB:

Bei Borussia Dortmund scheint sich dagegen ein Puzzle zusammenzusetzen. Nach der Verpflichtung von Julian Ryerson, legte man auf dem Transfermarkt mit Julien Duranville nach. Und auch weitere Spieler wie Ivan Fresneda sind im Gespräch.