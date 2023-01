Borussia Dortmund: Wende im Transfer-Poker? Sicher geglaubter Deal droht plötzlich zu platzen

Wenn es einen Spieler gab, der in den vergangenen Wochen und Monaten ganz heißer Kandidat auf einen Wechsel zu Borussia Dortmund war, dann war es Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach.

Der Wunschtransfer von Borussia Dortmund könnte jetzt allerdings platzen. Der Verteidiger ist im Sommer ablösefrei zu haben und deshalb auch sehr begehrt. Ein europäischer Top-Klub macht dem BVB jetzt Konkurrenz.

Borussia Dortmund: Wende im Transfer-Poker?

Zwischen BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und Bensebainis Berater Jaspal Singh Gill sollen bereits erste Gespräche stattgefunden haben. Borussia Dortmund will den Algerier unbedingt haben. Doch der BVB könnte den Transfer-Poker um den Verteidiger verlieren.

Der im Sommer ablösefreie Abwehrspieler gehört zweifelsfrei zu den spannendsten Personalien auf dem Transfermarkt und weckt jetzt auch in Spanien Begehrlichkeiten. Bei Atletico Madrid stehen mit Reinildo Mandava und Sergio Reguilon nur zwei gelernte Linksverteidiger im Kader.

Zudem kann auch Mario Hermoso auf die linke Defensivseite ausweichen und Renan Lodi könnte nach der Saison von Premier League-Aufsteiger Nottingham Forest zurückkehren. Die Colchoneros haben auf der Position eigentlich nicht unbedingt Bedarf.

BVB-Deal mit Bensebaini droht zu platzen

Allerdings ist Reguilon lediglich von Tottenham Hotspur ausgeliehen, eine Kaufoption gibt es nicht. Hermoso ist zudem oftmals außen vor. Noch ist nicht klar, ob Lodi zum Hauptstadt-Klub zurückkehrt. Deshalb plant Atletico nun, Bensebaini im kommenden Sommer zu verpflichten.

Borussia Dortmund ist an Ramy Bensebaini interessiert. Foto: imago

So soll der Traditionsverein der spanischen „AS“ zufolge, die Situation um den Verteidiger genau beobachten. Der Linksfuß darf seit Anfang des Jahres mit anderen Vereinen über einen Kontrakt verhandeln, da sein Vertrag in wenigen Monaten abläuft.

Nun wird sich zeigen, für welchen Verein sich Bensebaini am Ende entscheidet. Bei Borussia Dortmund könnte er ebenfalls eine wichtige Baustelle schließen. Im Sommer droht dem BVB auf der Linksverteidiger-Position der Verlust von Raphael Guerreiro verlieren. Sein Vertrag läuft aus. Bensebaini wäre der optimale Nachfolger auf der Position.