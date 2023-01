Borussia Dortmund: Jetzt ist alles klar! BVB greift für Teenager tief in die Tasche

Borussia Dortmund hat den zweiten Transfer der Winterpause eingetütet. Julien Duranville wechselt von RSC Anderlecht zum BVB. Das gab der Verein am Freitag (27. Januar) offiziell bekannt.

Der gerade einmal 16-jährige Duranville verstärkt Borussia Dortmund bereits zur Rückrunde und unterschreibt einen Dreijahres-Vertrag mit Option auf eine weitere Saison.

Borussia Dortmund verpflichtet Duranville

Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Vereine Stillschweigen. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll die Ablöse aber bei 8,5 Millionen Euro liegen. Mit Bonuszahlungen könne die Summe sogar bis auf elf Millionen Euro ansteigen.

Am Freitag (27. Januar) gab Borussia Dortmund die Verpflichtung offiziell bekannt. „Wir freuen uns sehr, dass Julien und seine Familie großes Vertrauen in uns setzen und er ab sofort unsere Farben trägt. Julien ist ein schneller, technisch starker und kreativer Flügelspieler, in dem wir großes Potenzial sehen“, sagt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl

Weiter fügt hinzu: „Wir möchten in den kommenden Jahren gemeinsam daran arbeiten, dieses Potenzial zu heben und seine Entwicklung voranzutreiben – so wie wir es in der Vergangenheit schon mehrfach mit jungen Talenten unter Beweis gestellt haben. Unser Hauptaugenmerk liegt nun darauf, Julien so schnell wie möglich in unseren Profikader und das neue Umfeld zu integrieren und Schritt für Schritt an das Niveau der Bundesliga heranzuführen.“

Duranville lehnte Vertragsangebot ab

Duranville gilt in Belgien als echter Überflieger. Mit gerade einmal 16 Jahren und 15 Tagen debütierte er für die Profis seines Ausbildungsvereins RSC Anderlecht. Dort zählt er seit dieser Saison auch fest zum Kader und erzielte bei zehn Einsätzen sogar schon ein Tor. Zuletzt fiel er aber mit einem Muskelteilabriss aus.

Sein Vertrag beim RSC Anderlecht lief noch bis 2024. Ein Angebot zur Vertragsverlängerung lehnte er zuletzt ab. Aus diesem Grund entschied sich Anderlecht dazu sein Mega-Talent gewinnbringend zu verkaufen und die Summe zu reinvestieren.