Borussia Dortmund: Neuzugang setzt sofort ein Statement – BVB-Fans werden es lieben

Am Sonntag (22. Januar) hat Julian Ryerson sein Debüt bei Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg gegeben. Viel besser hätte es für den Norweger dabei nicht laufen können.

Nicht nur aufgrund des Siegs ist Ryersons-Debüt bei Borussia Dortmund geglückt, sondern auch wegen seinen sehr guten Statistiken und der Tatsache, dass er schon nach seinem ersten Spiel die Herzen vieler Fans gewinnen konnte.

Borussia Dortmund: Ryerson laufstärkster Spieler

Julian Ryerson wusste bei seinem Debüt für den BVB direkt zu überzeugen. Mit 12,2 gelaufenen Kilometern war der Norweger laut dem „Kicker“ dabei direkt der laufstärkste Spieler auf dem Platz. Damit würde der Neuzugang, wenn er diesen Schnitt annähernd halten kann, am Ende der Saison der laufstärkste Spieler in den Reihen der Schwarzgelben sein.

Jude Bellingham, der bislang am meisten gelaufen ist, spulte laut der „Sportschau“ bislang 10,95 Kilometer pro Spiel ab. Thomas Meunier, der Kontrahent des Norwegers beim BVB, lief bislang durchschnittlich 9,59 Kilometer pro Spiel.

Borussia Dortmund: Ryerson-Debüt geglückt

Bei seinem Debüt in schwarz und gelb hat der Norweger direkt einmal gezeigt, weshalb ihn Sebastian Kehl geholt hat. Nicht nur wegen der enorm guten Laufstatistik, sondern auch wegen seinem direkten Einfluss auf das Spiel des BVB. Mit seinen 94 Ballkontakten hatte er direkt die drittmeisten Berührungen hinter Mats Hummels und Jude Bellingham und leitete viele gute Angriffe über seine neue rechte Seite ein.

Auch bei den Fans ist der Norweger aufgrund seiner Leistung direkt ein Stück weit beliebter geworden. Der Neuzugang sei „überall, wo er gebraucht wurde“ da gewesen, schreibt ein Fan auf Twitter. „Ich habe mich direkt in seinen Spielstil verliebt“, lobt auch ein anderer. Auch als „Malocher“ wird Ryerson bereits beschrieben. Ein Debüt, was also vollends geglückt ist.