Borussia Dortmund: Terzic verkündet bittere Nachricht vor Augsburg-Spiel – „Großes Fragezeichen“

Am 33. Spieltag droht Borussia Dortmund ein bitterer Ausfall: Jude Bellingham konnte in dieser Woche nicht mittrainieren und ist für das Spiel am Sonntag (21. Mai) gegen den FC Augsburg fraglich. Das verkündete Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz am Freitag (19. Mai).

Ausgerechnet in der ganz heißen Phase der Saison wird Jude Bellingham wohl fehlen. Für Borussia Dortmund ist das ein herber Verlust.

Borussia Dortmund bangt um Bellingham

„Bellingham konnte nach dem Spiel nicht mehr mit uns trainieren. Er hat Schmerzen im Knie, das bereitet ihm gerade Probleme. Das Knie ist am Ende des Spiels größer geworden. Wir hatten die Hoffnung, dass es sich wieder legt, aber das ist bis heute nicht passiert“, erklärte Terzic auf der Pressekonferenz am Freitag.

Hinter dem Einsatz von Jude Bellingham stehe ein „dickes Fragezeichen“, so Terzic und weiter: „Wir müssen einfach die nächsten Tage abwarten.“ Komplett ohne Teamtraining wolle Terzic ihn nicht am Sonntag ins Rennen schicken, bei wenigen Einheiten würde er das Risiko aber eingehen.

Bislang ist Jude Bellingham bei Borussia Dortmund der Dauerbrenner schlecht mit. Mit 42 Einsätzen führt er die interne Liste an. In der Bundesliga fehlte er lediglich beim 2:1-Auswärtssieg gegen Mainz. Damals war Bellingham Gelb gesperrt. Ansonsten stand er bis auf den 4:1-Erfolg bei Hertha BSC auch immer in der Startelf.

So könnte der BVB ohne Bellingham spielen

Auf die Frage, wie man den 19-Jährigen ersetzen könne, wollte Terzic keine Antwort geben. In den seltenen Fällen, wo Bellingham nicht spielte, stellte Terzic Emre Can und Salih Özcan im zentralen Mittelfeld auf. Möglich wäre aber auch, dass Raphael Guerreiro wieder ins Zentrum rückt.