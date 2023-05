Jude Bellingham: Abschied endgültig gekommen? Top-Favorit drückt jetzt mächtig aufs Gaspedal

Experten und Fans glaubten ihren Augen nicht! Was sich im Champions-League-Duell zwischen Manchester City und Real Madrid abspielte, übertraf die kühnsten Erwartungen. Auch Jude Bellingham dürfte interessiert vor dem Fernseher gesessen haben.

Immerhin gilt Madrid als heißester Kandidat auf den BVB-Star. Die Königlichen wollen ihn, Jude Bellingham will nach Spanien. Noch halten sich die Parteien allerdings zurück. Das könnte sich nach der Halbfinal-Schmach allerdings schlagartig ändern.

Jude Bellingham: Real Madrid geht unter

Die Königlichen in kompletter Chancenlosigkeit zu sehen, ist ein seltener Anblick. Und doch spielte es sich am Mittwochabend in Manchester genauso ab. Die Citizens von Trainer Pep Guardiola überrollten die Madrilenen und zogen hochverdient ins Endspiel der Königsklasse ein.

++ Jude Bellingham: Rummenigge mit scharfer Kritik – „Da muss man mehr das Hirn einschalten“++

Fassungslos sah auch Real-Präsident Florentino Perez die Niederlage mit an. Im Hinterkopf dürfte er dabei schon entschieden haben: Wir müssen umgehend ein Zeichen setzen. Die Fußball-Welt darf nicht denken, dass wir nicht mehr mithalten können. Jude Bellingham ist dabei der erste logische Schritt.

Wagt Real jetzt den Angriff?

Seit Wochen bandelt Madrid mit dem Dortmunder Mittelfeldakteur an. Verein und Spieler sollen sich über die Formalitäten bereits einig sein. Was noch fehlt, ist eine Einigung mit Borussia Dortmund. Bisher ist noch kein Angebot für Jude Bellingham eingegangen.

Das könnte sich nun urplötzlich ändern. Denn was gäbe es Besseres für den spanischen Rekordmeister nach so einer bitteren Klatsche, als einen Top-Transfer einzutüten? Es wäre ein deutliches Signal, dass sich Manchester City im kommenden Jahr warm anziehen sollte. Ähnliches gilt übrigens auch für den FC Barcelona in der heimischen Liga.

Jude Bellingham: Abgang eine Frage der Zeit

Die Anhänger von Borussia Dortmund haben sich längst damit abgefunden, dass der Brite den Klub im Sommer verlassen wird. Nun könnte Real ihn nebst Geldbündeln auch noch mit der Aussicht locken, um ihn herum das Champions-League-Siegerteam der Zukunft aufzubauen.

Weitere Nachrichten für dich:

Wie sich Jude Bellingham letztlich entscheidet, wird die nahe Zukunft zeigen. Bisher hieß es, Real wolle sich aus Respekt vor dem Titelkampf des BVB bis zum Saisonende mit dem Poker zurückhalten. Doch das Ego Madrids und Perez‘ könnte jetzt größer sein.