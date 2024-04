Jude Bellingham: Rätselraten um Real-Star – Bayern München schaut vor CL-Kracher genau hin

Wie steht es wirklich um Jude Bellingham? Der Superstar hält Real Madrid vor dem Champions-League-Kracher gegen Bayern München in Atem. Droht etwa der Ausfall des vielleicht wichtigsten Spieler der Königlichen?

Noch am Donnerstag (25. April) zitterten die Fans von Real Madrid um Jude Bellingham, einen Tag später sag es schon wieder ganz anders aus. Das Hin und Her dürfte auch Bayern München ganz genau verfolgen.

Jude Bellingham: Der neue Weltstar

Nicht mal eine ganze Saison hat der Ex-Dortmunder gebraucht, um auf der größten aller Fußballbühnen zu überzeugen. Wie einst schon beim BVB war er auch in Madrid auf Anhieb Stammspieler. Doch nicht nur das: Bei den Königlichen mauserte er sich in Windeseile auch noch zum Top-Torjäger.

21 Tore hat er bisher geschossen, zudem zehn weitere aufgelegt – für Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti ist Jude Bellingham gar nicht mehr zu ersetzen. Umso schwerer wöge ein Ausfall in den Champions-League-Duellen gegen Bayern München.

Krankheit bei Real-Star

Genau deshalb zuckte in Madrid auch alles zusammen, als es unter der Woche hieß, der 20-Jährige könne nicht trainieren und drohe am Wochenende auszufallen. Vor dem Gastspiel bei Real Sociedad plagte sich Bellingham mit einer Magen-Darm-Grippe herum. Das Training musste er daher zunächst sausen lassen. Alles deutete auf einen Ausfall hin.

Am Freitag dann die Wende. Wie unter anderem „Real Total“ berichtet, habe sich der Zustand des Real-Stars erheblich verbessert und stehe jetzt doch im Kader für das Liga-Spiel. Ein Einsatz ist aber weiterhin ungewiss.

Jude Bellingham: Unnötiges Risiko

Die Liga führt Madrid mit elf Punkten vor Barcelona an. Die Meisterschaft ist also fast gebucht. Warum sollte man also einen Einsatz des besten Spielers riskieren, wenn er dadurch vielleicht für die Champions League geschwächt ist? Vor diesem Zwiespalt steht Trainer Ancelotti jetzt vor dem Duell gegen San Sebastian am Freitagabend (26. April, 21 Uhr). Bayern München wird also ganz genau auf die Aufstellung gucken.