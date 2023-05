Borussia Dortmund: Top-Klub bestätigt Star-Abgang – sollte der BVB zuschnappen?

Noch hat Borussia Dortmund keinen Neuzugang für die kommende Saison bekannt gegeben. Der volle Fokus liegt aktuell auf dem Kampf um die Meisterschaft, der BVB hat noch die große Chance endlich wieder den Titel zu holen.

Im Hintergrund laufen die Planungen für die kommende Spielzeit aber bereits auf Hochtouren. Bei der Suche nach Verstärkungen könnte der Blick von Borussia Dortmund jetzt nach Liverpool wandern. Der Klub von Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp hat gleich mehrere Abgänge bekannt gegeben – es winkt ein Schnäppchen

Borussia Dortmund: Liverpool-Star zum Schnäppchenpreis

Mehrere Vertragsverlängerungen konnte Sportdirektor Sebastian Kehl schon eintüten, Ramy Bensebaini steht laut übereinstimmenden Medienberichten bereits fest. Verlassen könnten den Klub im Sommer Raphael Guerreiro und Jude Bellingham.

Ein Abgang von Bellingham, der mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird, würde Borussia Dortmund viel Kohle in die Kassen spülen – aber auch ein großes Loch in den Kader reißen. Der BVB müsste einen oder vielleicht sogar zwei Nachfolger verpflichten.

Ein echtes Schnäppchen könnte sich nun in Liverpool ergeben. Die „Reds“ gaben am Mittwochabend (17. Mai) den Abgang von mehreren Leistungsträgern bekannt. Unter anderem wird Naby Keita den Verein am Saisonende verlassen – und das ablösefrei. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft aus.

Naby Keita ist im Sommer ablösefrei zu haben. Foto: IMAGO/MB Media Solutions

Für Borussia Dortmund könnte das die Gelegenheit sein, günstig einen Nachfolger für Jude Bellingham zu verpflichten. Mit Keita wurde der BVB schon in der Vergangenheit in Verbindung gebracht. Jetzt könnte sich die Möglichkeit ergeben, ihn im Sommer ablösefrei nach Dortmund zu holen.

Keita und der BVB – würde das passen?

Keita kennt die Bundesliga, spielte von 2016 bis 2018 für RB Leipzig und wechselte dann für stolze 60 Millionen Euro zum FC Liverpool. Unter Jürgen Klopp kommt er in fünf Jahren auf insgesamt 129 Einsätze (11 Tore, 7 Vorlagen). An seine starken Leistungen aus Leipziger Zeiten konnte er aber auch aufgrund zahlreicher Verletzungen nie wirklich anknüpfen.

Ablösefrei, Bundesligaerfahrung, bestes Fußballeralter – für Sebastian Kehl und die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund wäre Keita definitiv eine Überlegung wert.