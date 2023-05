Wegen Jude Bellingham: Plötzlich muss eine Real-Madrid-Legende zittern

Es könnte DER Mega-Transfer des Jahres werden: Jude Bellingham zu Real Madrid. Noch ist im Poker um den BVB-Star nichts entschieden. In den kommenden Wochen soll aber der Deal offiziell verkündet werden.

Eine Legende von Real Madrid wurde bereits wegen der Verpflichtung von Jude Bellingham vorgewarnt. Sollte der Brite nämlich in die spanische Hauptstadt wechseln, könnte es für ihn die Bank bedeuten.

Im Transfer-Poker um Jude Bellingham wird es jetzt richtig spannend. Real Madrid wird noch in den kommenden Tagen nach Deutschland reisen und mit Borussia Dortmund über die Konditionen für den Hammer-Deal verhandeln. Mehreren Medienberichten zufolge ist eine Ablöse in Höhe von bis zu 120 Millionen Euro, inklusive Boni, für den BVB-Star fällig.

Beim Champions-League-Rekordsieger soll der Youngster einen Vertrag bis 2029 unterschreiben und bis zu 20 Millionen Euro im Jahr verdienen. Auch einige Spieler von Real Madrid wissen wohl schon über den Transfer bescheiden.

So unter anderem auch Luka Modric. Der Vertrag des 37-Jährigen läuft in diesem Sommer aus, doch eine Verlängerung ist nur noch eine Frage der Zeit. Der Kroate wurde in den Verhandlungen aber bereits vor Bellingham gewarnt. Denn bei einem Wechsel des Superstars wird Modric seinen Stammplatz nicht mehr sicher haben.

Bellingham-Entscheidung steht bevor

Mit seinen 37-Jahren ist Modric zwar weiterhin auf einem Weltklasse-Niveau unterwegs, aber im königlichen Mittelfeld hätte er gegen Jude Bellingham, Toni Kroos und unter anderem Federico Valverde wohl zunächst das Nachsehen. Zudem hat Real Madrid noch Top-Talente wie Aurelien Tchouameni und Eduardo Camavinga, die schon reichlich Erfahrung gesammelt haben und ebenfalls um einen Stammplatz kämpfen.

Modric ist bei den Blancos eine absolute Legende. Seit 2012 ist er bei Real, absolvierte mehr als 480 Partien bislang und gewann dabei 23 Titel. Zudem kürte er sich 2018 zum Weltfußballer und zu Europas Fußballer des Jahres.

Ob Bellingham der einzige Transfer der Madrilenen in diesem Sommer sein wird, ist wohl unwahrscheinlich. Real will nach dem Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Manchester City nachrüsten und in der kommenden Saison wieder mehr Titel gewinnen.