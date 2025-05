Borussia Mönchengladbach: Ist das bitter! Nächster Rückschlag für Pechvogel

Für Borussia Mönchengladbach ist die Saison wohl so gut wie gelaufen. Nachdem es zwischenzeitlich sogar danach aussah, als könnte die Mannschaft von Gerardo Seoane um die europäischen Plätze mitspielen, ist die „Fohlenelf“ zuletzt in der Tabelle abgestürzt.

Fünf sieglose Spiele in Serie lassen jegliche Europa-Hoffnungen am Niederrhein verstummen. Nun muss Borussia Mönchengladbach die nächste Schock-Nachricht verdauen. Dieser Pechvogel erleidet den nächsten Rückschlag.

Borussia Mönchengladbach: Omlin muss erneut aussetzen

Es ist einfach nicht das Fußballjahr von Jonas Omlin. Der Torhüter startete als Nummer eins in die Spielzeit, verletzte sich jedoch früh in der Saison und musste nach seiner Rückkehr auf die Ersatzbank, weil Konkurrent Moritz Nicolas in der Zwischenzeit glänzte. Als sich dieser wiederum auch verletzte, konnte Omlin nicht überzeugen, musste zwischendurch sogar wieder verletzt aussetzen.

Zu Wochenbeginn nun der nächste Schock. Der 31-Jährige fehlt beim Trainingsauftakt vor dem Spiel gegen Bayern München. Demnach hat der Schweizer mit einer Fußprellung zu kämpfen. Die schnelle Befürchtung vieler Fans: ein erneuter Ausfall ihres Kapitäns. Wenig später herrscht Klarheit.

Omlin-Einsatz wohl nicht gefährdet

Dem Vernehmen nach muss Borussia Mönchengladbach in München wohl nicht auf die Dienste von Omlin verzichten. Sollte die Fußprellung ohne weitere Komplikationen im Laufe der Woche verheilen, steht einem Einsatz gegen den deutschen Rekordmeister wohl nichts im Wege.

Grund zur Sorge dürfte für Trainer Seoane allerdings ohnehin nicht bestehen. Mit Youngster Tiago Pereira Cardoso haben die Gladbacher derzeit einen starken Ersatz für Omlin in der Hinterhand. Moritz Nicolas wird mit seiner Adduktorenverletzung in dieser Saison allerdings nicht mehr zur Verfügung stehen.