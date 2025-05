FC Bayern München wollte ihn nicht mehr – jetzt steht ER vor dem großen Europa-Triumph

Das Finale „dahoam“ verpasste der FC Bayern München in dieser Saison. In zwei engen Duellen musste sich der deutsche Rekordmeister gegen den inzwischen feststehenden Champions-League-Finalisten Inter Mailand im Viertelfinale geschlagen geben (2:2 und 1:2). Der Traum vom Königsklassen-Titel im eigenen Stadion ist damit wieder geplatzt.

Ganz anders sieht es hingegen für einen ehemaligen Bayern-Profi aus. Nachdem er zu Saisonbeginn aussortiert wurde, lebt er nun den europäischen Traum – und lässt die Münchener neidisch rüberschauen.

FC Bayern München: Man hatte keine Verwendung mehr für ihn

Mathys Tel galt lange als große Zukunftshoffnung beim FC Bayern München. Mit gerade einmal 17 Jahren wechselte er für rund 20 Millionen Euro von Stade Rennes an die Isar. Er sollte langsam aufgebaut werden – Spielzeit inklusive.

Immerhin kam der junge Franzose auf 83 Einsätze, erzielte 16 Tore und bereitete sieben weitere vor. Zum Stammspieler reichte es dennoch nicht. Unter Neu-Coach Vincent Kompany spielte Tel zu Saisonbeginn keine Rolle mehr – die Entscheidung: Leihe. Nach langen Spekulationen sicherte sich Tottenham Hotspur schließlich seine Dienste – inklusive Kaufoption. Und ausgerechnet jetzt stehen die „Spurs“ nach langer Zeit vor einem großen Europapokal-Gewinn.

Mathys Tel: Europa-Triumph in Reichweite

Am Donnerstag (8. Mai) war es amtlich: Tottenham zog nach einem 2:0-Erfolg gegen FK Bodö/Glimt ins Finale der Europa League ein. Tel wurde in der 61. Minute eingewechselt – und unmittelbar danach fielen die beiden entscheidenden Treffer. Im Endspiel trifft Tottenham nun auf Ligakonkurrent Manchester United. Auch dort steht mit Noussair Mazraoui ein aussortierter Ex-Bayern-Spieler auf dem Platz. Damit ist eines sicher: Ein ehemaliger Spieler des FC Bayern München wird in diesem Jahr die Europa League gewinnen.

Für Tel besitzt Tottenham eine Kaufoption in Höhe von 60 Millionen Euro. Ob sie gezogen wird, ist offen. Gut möglich, dass der junge Franzose mit einem Europapokal im Gepäck nach München zurückkehrt – um dann erneut auf die Suche nach einem neuen Verein gehen zu müssen.