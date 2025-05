Schalke hatte keine Verwendung mehr für IHN – jetzt bahnt sich ein Wiedersehen an

Teure Neueinkäufe statt verheißungsvolle Eigengewächse – Kritik, die sich die Transferverantwortlichen des FC Schalke 04 immer wieder gefallen lassen müssen. Dabei hat man mit der Knappenschmiede doch eine der besten Jugendakademien des Landes. Doch der Profit daraus für den Profi-Bereich blieb in den letzten Jahren (teilweise) aus.

Ausgerechnet in der aktuellen Krise der Königsblauen könnte die direkte Konkurrenz aus den Fehlern der Vergangenheit profitieren. Denn ein ehemaliges Talent der Knappenschmiede blüht gerade richtig auf. Und während er beim FC Schalke 04 noch aussortiert wurde, könnten seine Offensivqualitäten nun die Liga-Konkurrenz verstärken.

Ex-Schalke-Talent bald bei der Konkurrenz?

Nach der U19 war Schluss für Juan Cabrera auf Schalke. Der offensive Spielmacher musste sich im Sommer 2022 einen neuen Verein suchen und fand Anschluss in der Zweitbesetzung von Ingolstadt und später Augsburg. Dort zerschießt der erst 22-Jährige die Regionalliga Bayern.

Cabrera absolvierte saisonübergreifend 49 Spiele, in denen er auf beeindruckende 24 Tore und sieben Vorlagen kommt. Diese Leistungen wecken Interessenten aus der zweiten Liga. Laut „Sky“-Informationen bemüht sich Greuther Führt intensiv um eine Verpflichtung des 22-jährigen Mittelfeldspielers.

Gerade einmal drei Punkte liegt das Kleeblatt hinter dem S04. Und auch wenn Cabrera frühestens ab Sommer die Führter unterstützen könnte, dürfte der Transfer in Gelsenkirchen für lange Gesichter sorgen – vor allem beim Blick auf die eigene Kaderbesetzung.

Spielertyp Cabrera fehlt auf Schalke

S04 fehlt genau dieser offensiver Spielmacher, der aus dem zentralen Mittelfeld heraus Torchancen kreieren kann. Ben Manga dürfte im Sommer alle Hände voll damit zu tun haben, hier einen geeigneten Kandidaten zu finden. Schließlich handelt es sich dabei nicht um die einzige Baustelle im blauweißen Kader.

Beim FC Schalke 04 seht der nächste heftige Umbruch an. Die Zweifel der Fans daran, dass es für den Verein aus dem Ruhrgebiet schnell wieder aufwärts geht, sind groß. So wird man sich aller Voraussicht nach auch in der kommenden Saison im direkten Tabellen-Duell mit den Führtern wiederfinden. Ob Cabrera dann gegen seinen Jugendklub jubeln darf, bleibt abzuwarten.