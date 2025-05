Florian Wirtz: Jeder horcht auf! Jetzt spricht der begehrte Bayer-Star selbst

Bayern München, Manchester City, Real Madrid – wohin zieht es Florian Wirtz? Der Vertrag des Juwels von Bayer 04 Leverkusen läuft zwar noch bis 2027, doch ein Wechsel scheint bereits in diesem Sommer möglich.

Vor allem die Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister werden zunehmend hartnäckiger. Ob sich Florian Wirtz eine Zukunft außerhalb von Leverkusen vorstellen kann, verriet er nun in einem Interview.

Florian Wirtz: Juwel möchte „Komfortzone“ verlassen

Beim Magazin „Sport Illustrated“ sprach Wirtz: „Es reizt mich auf jeden Fall, auch irgendwann meine Komfortzone zu verlassen und etwas Neues zu erleben. Ich kenne die Fußballkabinen gut genug und bin überzeugt, dass ich überall schnell Anschluss finden würde.“

Ein Wechsel ist für Wirtz also keineswegs ausgeschlossen – lediglich der Zeitpunkt bleibt offen. Gerade weil seine bisherigen Vereine stets „direkt vor seiner Haustür“ lagen, scheint ihn ein Tapetenwechsel besonders zu reizen. Gerüchten zufolge soll der Superstar aber bereits Topklubs wie Manchester City und Real Madrid abgesagt haben, sodass Bayern München die wahrscheinlichste Option scheint.

Wirtz: Geld spielt keine Rolle

Für Wirtz war die sportliche Perspektive stets wichtiger als das Gehalt, betont er. „Ich beschäftige mich auch gar nicht damit, wie viel Geld ich auf dem Konto habe oder was ich in Zukunft verdienen könnte“, so der deutsche Nationalspieler.

Auch beim Wechsel von Köln nach Leverkusen in jungen Jahren spielte das Finanzielle keine Rolle: „Nach meinem Wechsel nach Leverkusen mit 16 Jahren haben meine Eltern mein Gehalt verwaltet und mir 150 Euro im Monat überwiesen. Das hat mich geprägt“, offenbarte Wirtz.