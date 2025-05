Bayer Leverkusen: Alonso-Knall! Trainer-Entscheidung ist gefallen

Monatelang wurde über die Zukunft von Xabi Alonso diskutiert! Der Erfolgscoach von Bayer Leverkusen ist einer der begehrtesten Trainer Europas und steht vor allem bei Real Madrid hoch im Kurs. Er selbst hat seine Entscheidung lange hinausgezögert, nach dem 2:0-Sieg gegen den FC Augsburg wollte er noch immer keine finale Entscheidung bekannt geben.

Einige Stunden später sieht es aber anders aus: Laut eines Medienberichts habe sich Xabi Alonso endlich entschieden. So wird Bayer Leverkusen sich wohl einen neuen Trainer suchen müssen.

Bayer Leverkusen: Alonso-Aus am Saisonende!

Auf diese Entscheidung hat ganz Fußballdeutschland gewartet, die Alonso-Entscheidung ist jetzt tatsächlich gefallen! Laut Sacha Tavolieri vom Schweizer „Sky“-Ableger wird der Baske die Werkself im Sommer verlassen, „in den kommenden Wochen“ soll dies auch offiziell verkündet werden.

Alonso soll noch die offizielle Meisterentscheidung in der Bundesliga abwarten wollen, bevor seine Entscheidung endgültig publik wird. Dies könnte schon in der kommenden Woche der Fall sein, sollte der FC Bayern in Leipzig gewinnen.

Laut „Sky“ hat sich Alonso entschieden, das Erbe von Carlo Ancelotti bei Real Madrid anzutreten. Der persönliche Vertrag in Madrid sei schon vorverhandelt, bei seinem Ex-Klub erhalte der 43-Jährige einen Zweijahresvertrag. Nach der Klub-WM im Sommer, die Ancelotti noch absolvieren wird, soll er dann das Ruder bei den Königlichen übernehmen.

Bayer vor XXL-Umbruch

Für die Werkself ist das natürlich ein echter Schock – auch wenn sich diese Entscheidung zuletzt bereits angebahnt hatte. Schließlich verliert der (noch) amtierende Meister damit den Kopf des Erfolges und ihren Erfolgstrainer. Im kommenden Sommer wartet auf Bayer-Sportchef Simon Rolfes eine Mammutaufgabe. Denn auch Abwehrchef Jonathan Tah und einige andere Bayer-Profis werden den Verein verlassen.

Dazu reißen die Gerüchte um einen Abgang von Florian Wirtz nicht ab. Alonso, Tah und Wirtz in einem Sommer zu verlieren, wäre der absolute Super-Gau. Das würde wohl auch Bayer Leverkusen wohl kaum einfach so wegstecken können. Es wartet ein ganz spannender und ein ganz wichtiger Sommer auf die Werkself!