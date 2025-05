FC Bayern München: Torwart-Hammer? FCB-Scouts beobachten IHN ganz genau

Vertragsverlängerung von Manuel Neuer und Jonas Urbig als Youngster im Hintergrund – das reicht dem FC Bayern München wohl noch nicht! Der 39-jährige Neuer ist derzeit verletzt und wird vom Winterneuzugang aus Köln ersetzt. Der Youngster konnte bisher überzeugen und gilt als vielversprechendes Talent.

Der Rekordmeister möchte aber wohl weiter nachlegen und hat Medienberichten zufolge ein weiteren Keeper auf dem Zettel

FC Bayern München: Serie A-Torwart macht auf sich aufmerksam

Wie der italienische Sender „Radio Bruno“ berichtet, ist der FC Bayern München auf Zion Suzuki vom FC Parma scharf. In den vergangenen Wochen sollen mehrfach Scouts der Münchener den 22-jährigen Keeper beobachtet haben. Auch im Winter hatte der FC Bayern sein Interesse an dem Japaner bereits signalisiert, doch man entschied sich für Urbig.

Suzuki ist in New Jersey geboren und hat die japanische Staatsbürgerschaft. 2023 wechselte er erstmals aus Japan nach Europa, in die belgische Liga Von dort aus verpflichtete Parma Calcio ihn im Sommer 2024 für stolze 8,2 Millionen Euro. Seither macht er mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Auch dank ihm scheint der Klassenerhalt für den Serie A-Klub nun so gut wie sicher.

Torwartfrage spitzt sich zu

Urbig vertrat in den vergangenen Wochen den verletzten Neuer und konnte sich mit ordentlichen Leistungen beweisen. Doch klar ist, wenn Neuer wieder fit ist, wird der Youngster wieder ins zweite Glied rücken. Urbig soll dann im Hintergrund weiter aufgebaut werden und wird laut Sportdirektor Christoph Freund auch nächstes Jahr „wichtige Spiele“ bestreiten, da es „absolutes Vertrauen“ in den Tormann gibt.

Mit Alexander Nübel steht beim FC Bayern München offiziell ein weiterer Keeper unter Vertrag, der aktuell an den VFB Stuttgart verliehen ist und wohl auch nur als Nummer eins wiederkommen würde. Ob dann auch noch ein Platz für Suzuki frei ist, scheint fraglich.