Borussia Dortmund: Klub macht bei BVB-Leihgabe ernst! Endgültiger Abschied rückt immer näher

Wohl oder übel muss Borussia Dortmund im Sommer einen Abgang hinnehmen. Bereits seit einigen Wochen gibt es Gerüchte, dass der Vizemeister eine Leihgabe permanent verlieren könnte. Dabei gilt ausgerechnet Edin Terzic als großer Fürsprecher des Juwels.

Die Rede ist von Ansgar Knauff, der seit fast anderthalb Jahren an Eintracht Frankfurt ausgeliehen ist. Im Sommer sollte er eigentlich zu Borussia Dortmund zurückkehren. Allerdings gibt es immer mehr Indizien, dass es dazu nicht kommen wird.

Borussia Dortmund: Famoser Start beim BVB

Spätestens seit dem 6. April 2021 war Knauff beim BVB bekannt. Terzic, damals in seiner ersten Amtszeit Cheftrainer, brachte den Jungspund im Viertelfinale gegen Manchester City von Anfang an. Trotz der knappen Niederlage, war der Flügelflitzer einer der auffälligsten Dortmunder und durfte fortan immer öfter spielen.

Mit der Ankunft von Marco Rose änderte sich Knauffs Rolle bei der Borussia allerdings. Der heutige Leipzig-Trainer setzte nur noch sporadisch auf den 21-Jährigen. Im Winter dann die Entscheidung: Borussia Dortmund verlieh Knauff für 18 Monate an den Liga-Konkurrenten.

Frankfurt will Knauff halten

Dort zeigte er was in ihm steckt. Nach wenigen Monaten verewigte er sich mit dem Gewinn der Europa League in den Geschichtsbüchern des Vereins. Auch jetzt gehört er wieder zum Stammpersonal, weshalb es nicht verwundert, dass die Eintracht ihn von Borussia Dortmund loseisen will.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weil allerdings keine Kaufoption vereinbart wurde, ist hartes Verhandeln angesagt. Und dort kommt Bewegung in die Sache. Wie „Sky“ berichtet, sei das erste Angebot aus Frankfurt in Dortmund eingegangen. Dieses liege aber unter den sieben Millionen Euro, die der BVB haben möchte.

Borussia Dortmund: Positive Gespräche

Darüber hinaus berichtet Sky-Reporter Florian Plettenberg allerdings von positiven Gesprächen. Auch Knauff soll seine Entscheidung bereits getroffen haben. Er will offenbar in Hessen bleiben.

Weitere Nachrichten für dich:

Die endgültige Entscheidung steht allerdings noch aus. Bei Borussia Dortmund müsste sich Knauff großer Konkurrenz stellen. Mit Karim Adeyemi, Donyell Malen und Julien Duranville hat der BVB drei talentierte Spieler auf dem Flügel.