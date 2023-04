Erling Haaland: Topspiel-Sieg und Torrekord – jetzt lebt sein großer Traum wieder!

Für Erling Haaland und Manchester City läuft die wichtige Crunchtime der Saison an. Der Norweger hat gemeinsam mit seinen Teamkollegen noch große Ziele in dieser Saison und möchte die laufende Spielzeit so erfolgreich wie möglich abschließen.

Der 4:1-Erfolg gegen den FC Arsenal war dabei ein wichtiger Schritt. Nach dem Sieg gegen den Titelkonkurrenten stehen alle Zeichen auf die fünfte Meisterschaft in sechs Jahren. Doch Erling Haaland hat noch größere Träume, die bereits in diesem Jahr wahr werden könnten.

Erling Haaland: Der große Wurf im ersten Jahr?

Erling Haaland scheint in dieser Saison kaum zu stoppen. Beim 4:1-Sieg der Citizens erzielte der Norweger Saisontor Nummer 33 und stellte damit einen neuen Rekord der Premier League-Geschichte auf. Seitdem die Premier-League-Saison 38 Spiele lang dauert, ist das niemandem gelungen. Als die Saison in England noch 42 Spiele hatte, wurden Andy Cole und Alan Shearer mit je 34 Buden zu Rekordtorjägern. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis Haaland die fehlenden zwei Buden erzielt und auch diesen irren Rekord bricht. Damit würde er sich endgültig die Tor-Krone der Premier League aufsetzen.

Neben seinen persönlichen Erfolgen und Rekorden winkt dem Ex-BVB-Star in dieser Saison aber auch der ganz große Wurf. Haaland und City haben die Möglichkeit, erstmals in der Vereinsgeschichte das Titel-Triple aus FA-Cup, Premier League und Champions League zu gewinnen. Im FA-Cup steht das Team von Star-Coach Pep Guardiola im Finale gegen Stadtrivale Manchester United. In der Premier League ist man nach der 4:1-Machtdemonstration gegen Arsenal voll auf Titelkurs und in der Champions League steht man im Halbfinale. Gegen Real Madrid soll der Einzug ins zweite CL-Endspiel der Vereinsgeschichte klargemacht werden. Dort würden Haaland und Co. auf Inter oder AC Mailand treffen.

Angesichts der unfassbaren Form der Skyblues scheint das Triple durchaus realistisch. Der Ex-Borusse würde damit in die Geschichtsbücher eingehen und schon nach seiner ersten Saison in Manchester zu einem Helden bei City werden. Und das, obwohl im Laufe der Saison immer wieder darüber diskutiert wurde, ob Haaland überhaupt in das Spielsystem von Guardiola passen würde und ob City ohne Haaland nicht noch dominanter auftreten würde. Spätestens mit einem Triple-Gewinn wären diese Zweifel wohl endgültig beseitigt. Mit dem Triple würde der 22-Jährige aber nicht nur alle Zweifel beenden, sondern sich auch seinen größten Traum erfüllen.

Der Weg zum Ballon d’or

Doch als wäre das Triple nicht genug, winkt Haaland noch mehr. Der Norweger ist auf dem besten Weg, sich im Oktober in Paris zum besten Fußballer des Jahres krönen zu lassen. Wie üblich wird gegen Ende des Jahres in der französischen Hauptstadt der Ballon d’Or vergeben. Laut Experten gilt der ehemalige Dortmunder als der Top-Favorit auf den goldenen Ball. Mit einem oder gar drei Titeln in dieser Saison wäre dieser Erfolg wohl besiegelt. Nach Lionel Messi (2015) wäre Haaland erst der zweite Spieler, der in einem Jahr das Triple und den Ballon d’Or gewinnen würde.

Erling Haaland ist weiterhin auf der Jagd nach den ganz großen Erfolgen. Schon in diesem Jahr könnte er nahezu jeden großen Titel gewinnen und sich so mit nur 22 Jahren zu einem der erfolgreichsten Fußballer aller Zeiten machen. Ob ihm das gelingt, bleibt noch abzuwarten. Doch der große Traum des Norwegers lebt weiter und ist alles andere als unrealistisch.